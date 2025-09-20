Cine beneficiază de transport gratuit la Ploiești

La Ploiești mai multe categorii de persoane vor beneficia în continuare de transport public gratuit cu mijloacele de transport TCE. Cel puțin așa reiese dintr-un proiect de hotărâre aflat în dezbatere publică, prin care se propune majorarea prețului la bilete de la 2,5 lei la 4 lei.

La Ploiești se vor menține gratuitățile pe transportul public pentru anumite categorii de persoane. Pe listă figurează inclusiv elevii și pensionarii.

Propunerea figurează în proiectul de hotărâre prin care a fost avansată majorarea tarifului pentru biletul de călătorie, de la 2,5 lei la 4 lei. (Detalii AICI)

Proiectul se află în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Ploiești, la Secțiunea Transparență decizională.

Lista beneficiarilor de gratuitate la transport

Elevi – autorizație de transport gratuită pe toate liniile – 118 lei

Pensionari – autorizație de transport gratuită pentru pensionarii cu domiciliul în Ploiești, cu pensii de până la 3.500 de lei – 91 lei

Persoane fără venituri – autorizație de transport gratuită pentru persoanele cu domiciliul în Ploiești, cu vârsta de peste 65 de ani femei/ 70 de ani bărbați, fără venituri, valabilă pe toate liniile – 91 de lei

Persoane cu dizabilități – Legitimație gratuită valabilă pe toate liniile (ASSC) – 81 de lei

Cetățenii de onoare și revoluționari – legitimație de transport gratuită valabilă pe toate liniile – 91 lei

Veterani, deportați și deținuți politic – abonament nominal gratuit valabil pe toate liniile – 91 lei

Tariful decontat de către Primăria Ploiești/ ASSC este cu TVA de 21%.