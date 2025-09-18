Se pregătește scumpirea biletului TCE. 4 lei o călătorie la Ploiești

Prețul unui bilet de călătorie la Ploiești, cu mijloacele de transport TCE, ar putea să crească de la 2,5 lei la 4 lei. Cel puțin așa prevede un proiect de hotărâre lansat în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Ploiești.

Majorarea prețului la biletele TCE revine din nou în actualitate. Proiectul a fost lansat, în dezbatere, pe secțiunea Transparență decizională, pe site-ul Primăriei Ploiești.

Astfel, dacă proiectul va fi aprobat în forma actuală, prețul biletului ar urma să crească de la 2,5 lei la 4 lei.

Proiectul prevede introducerea și a biletului pe toate liniile valabil 60 de minute, prețul acestuia urmând să fie de 5 lei.

Abonamentul nenominal pentru toate liniile pe o zi ar urma să fie 10 lei, față de 6 lei cât este în prezent.

Cât va costa abonamentul TCE

Proiectul de hotărâre prevede modificări și în cazul abonamentelor. Astfel, un abonament lunar pentru o linie ar urma să fie de 91 de lei față de 85 de lei.

Același proiect mai prevede introducerea a două noi tipuri de abonamente, respectiv abonamentul pe 7 zile pe o linie, al cărui preț ar urma să fie de 25 de lei, și abonamentul săptămânal pe 7 zile pe toate liniile cu o valoare de 35 de lei.

Conform proiectului de hotărâre, biletul de suprataxă, pentru călătorii prinși fără bilet sau abonament, ar urma să crească de la 25 de lei la 40 de lei.

Abonamente pe toate liniile pentru 3 luni, 6 luni și un an

Noul proiect de hotărâre mai prevede lansarea a trei tipuri noi de abonamente la Ploiești.