Se pregătește scumpirea biletului TCE. 4 lei o călătorie la Ploiești

Prețul unui bilet de călătorie la Ploiești, cu mijloacele de transport TCE, ar putea să crească de la 2,5 lei la 4 lei. Cel puțin așa prevede un proiect de hotărâre lansat în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Ploiești.
Majorarea prețului la biletele TCE revine din nou în actualitate. Proiectul a fost lansat, în dezbatere, pe secțiunea Transparență decizională, pe site-ul Primăriei Ploiești.
Astfel, dacă proiectul va fi aprobat în forma actuală, prețul biletului ar urma să crească de la 2,5 lei la 4 lei.
Proiectul prevede introducerea și a biletului pe toate liniile valabil 60 de minute, prețul acestuia urmând să fie de 5 lei.
Abonamentul nenominal pentru toate liniile pe o zi ar urma să fie 10 lei, față de 6 lei cât este în prezent.
Cât va costa abonamentul TCE
Proiectul de hotărâre prevede modificări și în cazul abonamentelor. Astfel, un abonament lunar pentru o linie ar urma să fie de 91 de lei față de 85 de lei.
Același proiect mai prevede introducerea a două noi tipuri de abonamente, respectiv abonamentul pe 7 zile pe o linie, al cărui preț ar urma să fie de 25 de lei, și abonamentul săptămânal pe 7 zile pe toate liniile cu o valoare de 35 de lei.
Conform proiectului de hotărâre, biletul de suprataxă, pentru călătorii prinși fără bilet sau abonament, ar urma să crească de la 25 de lei la 40 de lei.
Abonamente pe toate liniile pentru 3 luni, 6 luni și un an
Noul proiect de hotărâre mai prevede lansarea a trei tipuri noi de abonamente la Ploiești.
- 300 de lei – abonament pe toate liniile pentru trei luni
- 550 de lei – abonament pe toate liniile pentru șase luni
- 1.000 de lei – abonament pe toate liniile pentru un an
Și uite cum ajungem noi,ploieșteni sa plătim prețul parangheliilor organizate de mult iubitul nostru primar ”independent,,.Susținători nu mai spune-ti nimic?
…atât ai putut să întelegi !? Primarul e de vină pentru scumpirarea carburantului, curentului și prețul tuturor consumabilelor auto.
In alte orase nu s a scumpit benzina?pretul la transport a ramas acelasi…se pare ca tu nu prea intelegi
Hai sa fim seriosi, evenimentele astea nu sunt niste paranghelii, sunt aceleasi festivaluri si concerte pe care le vezi in orice oras normal din Europa. Nu se face gaura in buget din cateva spectacole pe an, cheltuiala e infima raportat la ce bani se arunca pe contracte cu dedicatie, asfaltari facute de mantuiala sau tot felul de licitatii dubioase. Uite ca nu am dovezi pentru astea, doar arunc termeni in vant, ca si tine.
Lumea vrea mereu ceva: daca nu se organizeaza nimic, ne plangem ca orasul e mort si ca n-avem viata culturala, daca se face cate un concert sau un targ de Craciun, imediat tipa cineva ca se risipesc banii pe distractii. Adevarata problema a orasului nu sunt cateva zile de muzica si lumina, ci felul in care sunt gestionati banii publici in restul anului. Sa dam vina pe cateva evenimente e doar o scuza comoda, dar nu schimba realitatea.
In Houston Texas USA un bilet la Tranportul Public este de 1 $ ,inseamna ca Ploiestiul a ajuns la nivelul Texas-ului.Un bidon de lapte de 5 Litri este 2 $ = 8,6 lei,iar in Romania 1 litru de lapte este de 10 lei.Un galon de Benzina in USA este de 2.59$ adica 2.22 lei per Litru de Benzina(Romania este Vaca de Muls a Francezilor si a Nemtilor,Georgescu asta vroia sa faca in Romania,o Romanie unde sa se poata trai decent in functie de salariile Romanilor.
Transportul public – In Houston, 1$ este pentru un bilet simplu, dar salariul minim acolo e de aproape 1.200 $ pe luna (net chiar mai mult), deci raportul pret/bani castigati e incomparabil. La noi, 4 lei pe bilet inseamna 0.8% din salariul minim pe ora, pe cand acolo 1$ e doar 0.06%. Diferenta este enorma, aici sunt de acord cu tine.
Si cam aici se termina subiectul articolului, mai departe ai aberat ineptii.
Laptele – Preturile din SUA sunt foarte variabile in functie de stat, magazin si tipul de produs. Nu exista ‘bidon de 5 litri cu 2$’ in toate supermarketurile. Laptele organic, de exemplu, poate fi si 5–6 $ pe galon (3.7 litri). La noi e mai scump raportat la salariu, dar comparatia stricta litru cu litru e manipulatoare.
Benzina – In SUA benzina e mai ieftina fiindca au taxe extrem de mici pe carburant, sunt producatori masivi de petrol si infrastructura lor e facuta pentru masina personala, nu pentru transport public. In plus, nu platesc accizele, TVA-ul si alte taxe pe care le avem noi in UE. E ca si cum ai compara mere cu pere.
Concluzia cu ‘Romania vaca de muls’ – suna dramatic, dar nu explica nimic. Da, avem preturi europene si salarii mult mai mici, dar asta tine de economie, productivitate si politici fiscale, nu de ‘nemti si francezi’. Faptul ca la noi un bilet de autobuz urca la 4 lei nu inseamna ca am ajuns ca Texas, ci doar ca autoritatile nu au gasit o solutie reala de subventionare.