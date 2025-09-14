- Publicitate -

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

O ieșire de seară la un film reprezintă o metodă de a-ți umple timpul cu ceva în Ploiești. Iar cum în weekendul 13-14 septembrie prețul unul bilet la Cinema City a fost doar 11 lei, am profitat pentru a merge la The Conjuring: Last Rites, un film al cărui gen se vizionează cel mai bine într-o sală de cinema: horror.

Cu bilete luate online, am ajuns sâmbătă, 13 septembrie, la Cinema City din Afi Ploiești, la filmul de la ora 21:00. Așa cum ne așteptam, sala era destul de plină. Adevărul este că la acel preț, era de așteptat. Ceea ce nu era de așteptat a fost însă… ceea ce s-a întâmplat în sală după începerea filmului.

O gașcă de tineri a intrat în sală, și… a început „distracția”. Vorbeau, comentau, râdeau, înjurau… orice numai să se uite în liniște la film, nu făceau. Ba mai mult, un puternic miros de vape a început să umple sala. Bineînțeles că, în aceste condiții, era practic imposibil să urmărești acțiunea de pe ecran.

Li s-a atras atenția de către ceilalți spectatori. Credeți că s-au oprit? Nu, au continuat în același fel, ba pe un ton chiar mai ridicat.

Am considerat, la un moment dat, să ne schimbăm locul, într-o parte a sălii mai liberă. Degeaba. Aveau un comportament suficient de zgomotos încât să se audă de oriunde.

Economic

Ce sumă plătești lunar pentru a cumpăra vechime pentru pensie

Pentru obținerea pensiei, vechimea în muncă reprezintă criteriul principal. Fără îndeplinirea stagiului minim de cotizare, nimeni nu poate accesa acest drept, indiferent de vârstă....
La un moment dat unul dintre cei prezenți în sală a anunțat la pază. Au venit reprezentanții acesteia și… nu s-a întâmplat nimic! S-au dus până la ei și cam atât. După ce paza a plecat și-au văzut în continuare de treabă. De ce nu au fost scoși din sală, n-am reușit să înțeleg.

S-a preferat să se ignore, că doar nu se bătea nimeni, nu? Ba mai mult, au preferat să dea drumul la aer condiționat pentru a elimina mirosul de vape decât să-i scoată din sală sau să le aplice amendă celor care fumau.

Ba mai mult, mulți s-au ridicat și au început să plece înainte de finalul filmului, tocmai atunci când era prezentată legătura ficțiunii cu realitate și când erau prezentate personajele reale ale întâmplărilor. Dovadă, încă o dată, a faptului că… nu au înțeles nimic.

sala cinema afi ploiesti

Cam în aceste condiții a putut fi urmărit filmul The Conjuring: Last Rites (Trăind printre demoni) sâmbătă, 13 septembrie 2025, de la ora 21:00, la Cinema City de la Afi Ploiești. Dacă vrei filme „la reducere”, cam asta pățești, se pare…

Dar, cum am tendințe masochiste (glumesc, doar că ieri am luat bilete pentru două filme), am bilet și astăzi, la același cinematograf dar, bineînțeles, la altceva. Sunt curioasă dacă pățesc la fel și azi. Dacă da, e clar că e o problemă cu paza precară și indiferentă de la Cinema City de la Afi Ploiești…

