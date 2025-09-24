Noi reguli pentru rețelarii din Ploiești

La Ploiești a fost aprobat un nou regulament pentru eliberarea acordului administratorului drumului pentru lucrările de branșamente/racorduri la infrastructura tehnico – edilitară. Cei care execută lucrări pe domeniul public din Ploiești au obligația de a readuce terenul la starea inițială.

Scopul regulamentului a fost de stabilire a unui cadrul tehnic și procedural pentru obținerea acordului administratorului de drum, în cazul lucrărilor de branșamente/racorduri pentru rețelele de apă, gaze, energie electrică și telecomunicații, atunci când se impun intervenții pe domeniul public.

Acord pentru lucrări

Acordul emis de Primăria Ploiești, prin Direcția Generală de Dezvoltare Urbană și Direcția Tehnic investiții este solicitat de rețelari în momentul în care au loc lucrări de branșamente și racorduri la infrastructură.

Trebuie precizat că persoanele juridice și fizice care urmează să execute lucrări de branșamente sunt obligate să solicite și să dețină acordul administratorului drumului în vederea executării lucrărilor.

Condiții pentru efectuarea lucrărilor

Condiții tehnice de realizare a lucrărilor și de readucere a terenului la starea inițială

Termene stabilite (date calendaristice pentru începere, derulare lucrări, finalizare provizorie/definitivă, recepție lucrări privind aducerea terenului la starea inițială)

Acte necesare pentru acordul administratorului drumului

Cerere

Documentație tehnică elaborată de proiectant autorizat

Act de proprietate/ dovada deținerii legale a imobilului

Declarație pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Certificatul unic de înregistrare fiscală (persoană juridică)

Taxa pentru eliberarea acordului administratorului drumului – 23,11 lei

”Durata de valabilitate a Acordului Administratorului Drumului este de maxim 12 luni de la data emiterii. Corelat cu programul de investiții al municipiului Ploiești, existent la momentul emiterii acordului, durata de valabilitate a acordului poate fi restrânsă /extinsă (după caz) în funcție de proiectele Primăriei municipiului Ploiești din zonă”, se arată în regulamentul aprobat.