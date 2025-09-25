De ce au cedat semafoarele din intersecția de la Nord

Semafoarele de la Nord, din intersecția Bulevardul Republicii – Șoseaua Nordului, de marți seară, nu mai funcționează, spre disperarea șoferilor. Dacă la început s-a crezut că este vorba de o defecțiune tehnică minoră, care poate fi soluționată rapid, ulterior s-a dovedit că lucrurile sunt mai complicate.

De două zile, semafoarele de la intersecția Bulevardul Republicii – Șoseaua Nordului nu mai funcționează. (Detalii AICI)

Inițial, marți seară, s-a crezut că este vorba despre o simplă defecțiune tehnică, iar remedierea va putea avea loc miercuri. Lucrurile, însă, nu sunt chiar atât de simple.

Se pare că, din cauza fluctuațiilor de tensiune, a fost afectat întregul ansamblu al semaforului principal din intersecție.

Echipamentele necesare au fost deja comandate și se așteaptă să sosească zilele acestea. Prin urmare repunerea în funcțiune ar putea avea loc fie la finele săptămânii, fie săptămâna viitoare.

Circulație dirijată în anumite intervale orare

Pentru fluidizarea traficului rutier, circulația va fi dirijată de către polițiști locali, în anumite intervale orare.

„Fiind o problemă tehnică pe care o s-o rezolve Primăria, prin Serviciul Mobilitate urbană, polițiștii locali – Serviciul Circulație și cu polițiștii de la Serviciul Rutieră din cadrul Poliției Naționale vor asigura fluența în intersecția de la Nord, în intervalul orar 06.00 – 22.00”, ne-a declarat Carmen Gheorghe, directorul Poliției Locale Ploiești.