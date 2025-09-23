- Publicitate -

Au „picat” semafoarele din interecția de la Nord din Ploiești

Semafoarele de la Nord, repectiv din intersecția Bulevardul Republicii – Șoseaua Nordului, au „cedat”, marți seară. Situația a apărut, potrivit primelor date, ca urmare a unei defecțiuni tehnice.

Circulația în intersecția de la Nord a fost dată peste cap, marți seară, după ce semafoarele din intersecția Bulevardul Republicii – Șoseaua Nordului nu au mai funcționat.

Se pare că la baza problemei ar fi o defecțiune tehnică, nu o întrerupere de curent electric. Pentru fluența traficului rutier și pietonal, în zonă, marți seară, a fost și un echipaj de poliție.

Problema a fost semnalată și la Primăria Ploiești, iar în cursul zilei de mâine se încearcă remedierea situației.

Eveniment

Apa din satul Stăncești este din nou potabilă

După șase zile în care localnicii satului Stăncești, comuna Târgșoru Vechi, nu au putut consuma apa de la robinet, aceasta este din nou potabilă. Vă...
