Au „picat” semafoarele din interecția de la Nord din Ploiești

Semafoarele de la Nord, repectiv din intersecția Bulevardul Republicii – Șoseaua Nordului, au „cedat”, marți seară. Situația a apărut, potrivit primelor date, ca urmare a unei defecțiuni tehnice.

Circulația în intersecția de la Nord a fost dată peste cap, marți seară, după ce semafoarele din intersecția Bulevardul Republicii – Șoseaua Nordului nu au mai funcționat.

Se pare că la baza problemei ar fi o defecțiune tehnică, nu o întrerupere de curent electric. Pentru fluența traficului rutier și pietonal, în zonă, marți seară, a fost și un echipaj de poliție.

Problema a fost semnalată și la Primăria Ploiești, iar în cursul zilei de mâine se încearcă remedierea situației.

