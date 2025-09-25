De ce seacă lacurile de acumulare din Prahova – Observatorul Prahovean LIVE

- Publicitate -

Clubul Petrolul, amendat pentru incidentele cu Dinamo

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Lasă un comentariu

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a sancționat cluburile Petrolul și Dinamo pentru incidentele de la meciul disputat pe stadionul Ilie Oană.

- Publicitate -

Astfel, Petrolul Ploiești a primit o amendă de 10.000 de lei pentru că a permis suporterilor să introducă în stadion băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene sau iritante.

În plus, pentru afișarea de inscripții rasiste, xenofobe și scandări obscene clubul a primit o penalitate de 5.000 de lei. Și un oficial al clubului a fost sancționat. Este vorba de directorul sportiv Paul Pintilie, care a primit o amendă de 4500 de lei și  a fost suspendat pentru trei etape.

De partea cealaltă, Dinamo are de achitat o amendă de 11.250 de lei pentru introducerea și utilizarea de obiecte periculoase și tulburarea ordinii publice. De asemenea, pentru scandări și inscripții rasiste sau jignitoare clubul a primit o penalitate suplimentară de 7.500 de lei.

Eveniment

„Părinții să fie liniștiți”. Reacția ministrului după amenințări

În contextul amenințărilor trimise pe adresele mai multor școli și spitale, inclusiv din Prahova, ministrul Educației, Daniel David, a transmis un mesaj ferm: „Părinții...
- Publicitate -

Comunicatul Ligii Profesioniste de Fotbal

ACS Petrolul 52 vs. SC Dinamo 1948 SA – Incidente. În temeiul art.82.1 și 3.b din RD raportat la art.83.2.c din RD cu aplicarea art.54.2 din RD se sancționează clubul ACS Petrolul Ploiești cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art.82.1 și 3.a și c din RD raportat la art.83.2.d din RD se sancționează clubul ACS Petrolul cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

În conformitate cu prevederile art.45.1 din RD clubul ACS Petrolul va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art.83.2.d și sportivă de 10.000 lei. În temeiul art.65.a din RD, se sancționează directorul sportiv Paul Pintilie, cu suspendare pentru 3 (trei) jocuri și i se aplică o penalitate sportivă de 4.500 lei.

În temeiul art.82.2 și 3.b din RD cu aplicarea art.54 din RD se sancționează clubul Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 7.500 lei. În temeiul art.82.2 și 3.a și c din RD raportat la art.83.2.b din RD se sancționează clubul Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 11.250 lei.

- Publicitate -

În conformitate cu prevederile art.45.1 din RD clubul SC Dinamo 1948 va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art.83.2.b și penalitate sportivă de 11.250 lei.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Mașină blocată în trafic și distrusă la Șirna. Reacția Poliției

0
Incident grav în Prahova. Mai multe persoane au blocat...
Exclusiv

„Ne-am chinuit să culegem strugurii”. Producții record în podgoriile din Dealu Mare

1
Suntem în plină campanie de recoltare în celebra zonă...
Exclusiv

Culturi de porumb și floarea-soarelui, distruse de secetă în Prahova

0
Seceta a creat și în acest an probleme în...
Exclusiv

De ce seacă lacurile de acumulare Paltinu și Măneciu. Explicația specialiștilor

0
Lacurile de acumulare Paltinu și Măneciu din Prahova au...
Exclusiv

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

0
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Adolescentă din Mizil, complice în cazul mesajelor de amenințare

0
Alături de băiatul în vârstă de 17 ani anchetat...
Administrație

Credit de 69 de milioane de lei pentru motoare termice la Ploiești

1
Primăria Ploiești intenționează contractarea mai multor credite pentru o...
Eveniment

Adolescentul audiat a recunoscut că este autorul emailurilor de amenințare

0
Adolescentul în vârstă de 17 ani audiat ieri în...
Administrație

Cum arată noile insule ecologice. Ploieștiul riscă să piardă finanțarea

1
Ploieștiul are în derulare un proiect, finanțat prin PNRR,...
Eveniment

Bani de tips furați din cafenele din Ploiești și Prahova. Percheziții

0
Polițiștii au descins în această dimineață la patru adrese...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

2
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
Emisiuni

Podurile din Ploiești, în pericol de prăbușire VIDEO

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Liubliana Nedelcu: ”Am trimis Scrisoarea de Intenție, iar răspunsul lor m-a uimit”

Marius Nica -
După ce Observatorul Prahovean a publicat un interviu cu...

”Nu am refuzat investitori la Petrolul!” Interviu cu Cristian Fogarassy, vicepreședintele clubului

Marius Nica -
În ultimele zile, oficialii Petrolului Ploiești au fost acuzați,...

Eugen Neagoe este noul antrenor al Petrolului

Marius Nica -
Petrolul Ploiești are un nou antrenor după plecarea lui...

Petrolul a găsit antrenor în locul lui Ciobotariu

Ștefan Vlăsceanu -
Petrolul a găsit înlocuitor pentru Liviu Ciubotariu. Eugen Neagoe...
- Publicitate -

Povestea Ciucaș X3, cel mai mare concurs național de alergare montană

Corina Matei -
Ciucaș X3 este cel mai mare concurs de alergare...

Medalii pentru sportivii pregătiți de Florin Ghiță la Cupa României FRFK

Ștefan Vlăsceanu -
Sportivii prahoveni antrenați de Florin Ghiță au urcat pe...

Cine a câştigat duminică Premiul „Hipodromul Ploieşti”

Corina Matei -
O nouă reuniune hipică oficială dedicată exclusiv trapului a...

CSM Ploiești. Saviola Ghiompirică, vicecampioană națională la box

Roxana Tănase -
Sportivele secţiei de box a CSM Ploieşti au participat...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean