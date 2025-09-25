Clubul Petrolul, amendat pentru incidentele cu Dinamo

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a sancționat cluburile Petrolul și Dinamo pentru incidentele de la meciul disputat pe stadionul Ilie Oană.

Astfel, Petrolul Ploiești a primit o amendă de 10.000 de lei pentru că a permis suporterilor să introducă în stadion băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene sau iritante.

În plus, pentru afișarea de inscripții rasiste, xenofobe și scandări obscene clubul a primit o penalitate de 5.000 de lei. Și un oficial al clubului a fost sancționat. Este vorba de directorul sportiv Paul Pintilie, care a primit o amendă de 4500 de lei și a fost suspendat pentru trei etape.

De partea cealaltă, Dinamo are de achitat o amendă de 11.250 de lei pentru introducerea și utilizarea de obiecte periculoase și tulburarea ordinii publice. De asemenea, pentru scandări și inscripții rasiste sau jignitoare clubul a primit o penalitate suplimentară de 7.500 de lei.

Comunicatul Ligii Profesioniste de Fotbal

ACS Petrolul 52 vs. SC Dinamo 1948 SA – Incidente. În temeiul art.82.1 și 3.b din RD raportat la art.83.2.c din RD cu aplicarea art.54.2 din RD se sancționează clubul ACS Petrolul Ploiești cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art.82.1 și 3.a și c din RD raportat la art.83.2.d din RD se sancționează clubul ACS Petrolul cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

În conformitate cu prevederile art.45.1 din RD clubul ACS Petrolul va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art.83.2.d și sportivă de 10.000 lei. În temeiul art.65.a din RD, se sancționează directorul sportiv Paul Pintilie, cu suspendare pentru 3 (trei) jocuri și i se aplică o penalitate sportivă de 4.500 lei.

În temeiul art.82.2 și 3.b din RD cu aplicarea art.54 din RD se sancționează clubul Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 7.500 lei. În temeiul art.82.2 și 3.a și c din RD raportat la art.83.2.b din RD se sancționează clubul Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 11.250 lei.

În conformitate cu prevederile art.45.1 din RD clubul SC Dinamo 1948 va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art.83.2.b și penalitate sportivă de 11.250 lei.