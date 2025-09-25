Bani de tips furați din cafenele din Ploiești și Prahova. Percheziții

Polițiștii au descins în această dimineață la patru adrese din Păulești într-un dosar penal de furt calificat. Suspectul este acuzat de 12 fapte.

Surse apropiate anchetei au confirmat pentru Observatorul Prahovean că este vorba de aceeași persoană surprinsă în ultimele săptămâni în timp ce fura banii de tips din cafenele din Ploiești și Prahova.

Vă reamintim că pe data de 18 septembrie acesta a luat banii de tips în timp ce plasa o comandă la Crazy Bubble Ploiești, iar în data de 11 septembrie a avut o tentativă similară la o cafenea din Piața Artizante din Păulești.

„În fapt, în cursul lunii septembrie a.c., un tânăr de 24 de ani, din județul Prahova, ar fi sustras mai multe sume de bani din societăți comerciale din municipiul Ploiești și localitatea Păulești, cauzând un prejudiciu de 3.500 de lei.

În acest context, tânărul de 24 de ani, a fost condus la sediul unității de poliție, pentru continuarea activităților procedurale.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii”, au precizat reprezentanții Poliției Prahova.

Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova.