Mașină blocată în trafic și distrusă la Șirna. Reacția Poliției

Incident grav în Prahova. Mai multe persoane au blocat în trafic o mașină în trafic, pe DJ 101 G, pe raza comunei Șirna și au distrus-o. VIDEO la finalul textului.

Incidentul s-a produs pe 20 septembrie, iar șoferul mașinii vandalizate a declarat, în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean, ce s-a întâmplat.

”Ne-au blocat drumul”

”În jurul oreia 22:00 mă îndreptam spre Tinosu cu trei prieteni în mașină. La un moment dat am observat o alăt mașină care m-a depășit și a început să facă manevre agresive, inclusiv să tragă de volan pentru a mă acroșa. La intrarea în pădure au blocat drumul, fiind nevoit să opresc. Atunci au coborât din mașină mai mulți indivizi cu tevi de fier și au început să alerge spre noi” a declarat victima.

Bărbatul susține că a încercat să fugă din zonă cu mașina, însă manevra nu i-a reușit.

”Am dat cu spatele 50 metri și am intrat în șanț, încercând să întorc și să scap. Când am văzut că mașina a rămas suspendată, am fugit ca să nu fim loviți. S-au răzbunat pe mașină, pe care au vandalizat-o. Apoi am sunat la Poliție” a spus bărbatul.

Reacția Poliției

În această dimineață, polițiștii Secției de Poliție Rurală Cocorăștii Colț au efectuat percheziții la suspecții care au atacat mașina respectivă.

Aceștia sunt vizați de un dosar penal deschis pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

”Din cercetări a reieșit faptul că, la data de 20 septembrie a.c., persoanele bănuite ar fi circulat cu un autoturism pe Drumul Județean 101G, iar ulterior, după ce au coborât din acesta, ar fi lovit cu mai multe obiecte contondente un alt autoturism, provocând avarii. Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 11.000 de lei” a transmis IPJ Prahova, la solicitarea Observatorului Prahovean.

Suspecții au fost săltați de polițiști

Cinci persoane au fost conduse la poliție pentru audieri.

Acțiunile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab” Ploiești.

”Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale și tragerea la răspundere a persoanelor implicate” a fost mesajul polițiștilor.

