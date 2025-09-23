Orange vinde două clădiri din Ploiești care au aparținut Romtelecom

Orange a scos la vânzare două clădiri din Ploiești care au aparținut Romtelecom. Acestea sunt situate în zonele Sud și Vest din municipiu și în trecut au funcționat ca centrale telefonice.

- Publicitate -

Ambele clădiri au suprafețe de peste 1000 de metri pătrați și nu au mai fost folosite de ani de zile.

Clădire evaluată la peste 1 milion de euro

Clădirea din zona de sud a Ploieștiului, care a aparținut Romtelecom, este situată pe strada Democrației, la numărul 51 și are un regim de înălțime S+P+2E. Aceasta dispune de acces la toate utilitățile din zonă, conform descrierii publicată pe site-ul Orange.

Imobilul are o suprafață construită de 434 de metri pătrați, o suprafață utilă de 1.493 de metri pătrați și se află pe un teren cu o suprafață totală de 825 de metri pătrați.

Economic De ce nu se poate circula pe A 7, între Mizil și Pietroasele Autostrada Moldovei - A 7 nu poate fi folosită integral pe tronsonul Mizil-Pietroasele din cauza unei erori de construcție. Este vorba de tronsonul Mizil - Pietroasele,...

- Publicitate -

Prețul la care a fost listată clădirea este de 1.150.000 de euro, iar metoda de vânzare este licitație cu ofertă în plic închis.

Clădire evaluată la peste 300.000 de euro

Cea de-a doua clădire din Ploiești care a aparținut Romtelecom și care este scoasă la vânzare de Orange se află în zona de Vest a orașului, pe strada Cosminele, la numărul 2A

Aceasta se află în vecinătatea Centrului Militar Prahova, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția a copilului Prahova, la aproximativ 200 de metri de Șoseaua Vestului.

- Publicitate -

Clădirea are atât acces pietonal cât și auto direct din Aleea Godeanu. Aceasta are un regim de înălțime S+P+1E și beneficiază de toate utilitățile publice, conform anunțului de vânzare.

Imobilul are o suprafață construită de 385 de metri pătrați, o suprafață utilă de 1.020 de metri pătrați se află pe un teren cu o suprafață de 1.283 de metri pătrați.

Prețul la care a fost listată clădirea este de 370.000 de euro, iar metoda de vânzare este licitație cu ofertă în plic închis.

Exclusiv Urșii din localități, împușcați. Reacția primarilor și vânătorilor din Prahova Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică un nou proiect care vizează urșii. Potrivit documentului, urșii vor putea fi împușcați direct dacă intră în...

- Publicitate -

Tranzacția prin care Orange România a preluat pachetul majoritar de 54% din divizia de servicii fixe Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom) a început în noiembrie 2020 și a culminat cu fuziunea celor două companii pe 1 iunie 2024. Valoarea tranzacției a fost de 268 milioane de euro.