La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei internaționale. Piesele vopsite aici ajung în cele mai îndepărtate locuri. Puțină lume, mai ales din cei care nu au legătură cu domeniul industrial, a auzit de AlpAccess. Cu toate acestea, cifra de afaceri de peste 61 de milioane de lei, și un profit de peste 6 milioane de lei în anul anterior, o plasează, cu siguranță în topul celor mai profitabile firme prahovene. În cadrul campaniei „Antreprenori de succes”, am mers să stăm de vorbă cu Dragoș State, unul dintre cei doi asociați și fondatorul firmei care a vopsit Termocentrala de la Brazi.

Dacă în Prahova, AlpAccess este sinonimul alpinismului utilitar, la nivel național și internațional, AlpAccess și-a construit un nume puternic în domeniul vopsitoriei.

Dragoș State, cel care a pus bazele companiei, este un ploieștean de 42 de ani, născut și crescut aici, în „orașul aurului negru”. A început și și-a dezvoltat afacerea aici, în Prahova, în comuna Bucov, pe raza căreia se întind acum nu mai puțin de 50.000 de metri pătrați de „business Alpaccess”. Nu s-a dus spre București deoarece, consideră el, acolo ar fi avut probleme legate de activitatea specifică a firmei, care implică spații mari disponibile.

Așa că aici, în Prahova, se întinde cea mai mare vopsitorie industrială din Estul Europei, ridicată de ploieșteanul Dragoș State din dorința lui de… a face rost de bani să meargă pe munte.

Cum a început povestea AlpAcces și cine pune umărul la dezvoltarea constantă a acesteia

AlpAccess a luat ființă în 2003, deci de 22 de ani este o prezență constantă pe piața vopsitoriei industriale. „Suntem doi asociați iar în firmă sunt implicate și soția mea, și soția lui și mama mea. Deci putem spune că este o semi-afacere de familie”, spune Dragoș State.

„Noi mergeam mult pe munte în tinerețe. (…) Ne-am gândit să ne facem firmă și să facem bani ca să avem să mergem pe munte”, povestește amuzat antreprenorul. „Nu s-a întâmplat asta. Muncim destul de mult timp așa că… mergeam mai mult pe munte când nu aveam firmă”, completează el

„Firma este înființată în 2003, plecată de la zero, fără contracte cu statul… Din anul 2007 funcționăm în formula prezentă. Până atunci am fost doar eu și asociatul meu, Răzvan, avea și el o firmă. În 2007 am decis să lucrăm împreună și să facem o firmă mai mare”, povestește Dragoș State despre începuturile firmei.

Lucrurile au evoluat pe parcurs. Au început ca firmă de alpinism utilitar dar, ulterior, lucrurile s-au ramificat și în alte direcții. „La început nu făceam nimic, nu știam să facem nimic. Știam doar să coborâm pe clădiri și să urcăm. Dar am învățat pe parcurs”, povestește Dragoș.

Din a nu face nimic, la ora actuală, firma a ajuns una dintre cele mai importante pe domeniul protecții anticorozive din Europa de Est.

Vopsitoria AlpAccess de la Bucov este cea mai mare din țară

Vopsitoria AlpAccess de la Bucov este cea mai mare din țară la ora actuală. La început era doar un „atelier” care, treptat, s-a transformat într-o hală imensă. În prezent fabrica are 50.000 de metri pătrați, „deja nu mai putem să-i spunem atelier”. Nu se vede de afară pentru că, o mare parte din suprafață este construită sub pământ. Pe locul unde se ridică fabrica în prezent a fost, spune Dragoș State, cea mai mare ciupercărie din țară. „Acum este cea mai mare vopsitorie din țară”, spune zâmbind, antreprenorul.

La vopsitoria din Bucov se vopsesc piese. Pare simplu și deloc interesant dar piesele care ies vopsite pe poarta acestei fabrici ajung pe platformele maritime sau chiar pe Stația Spațială Internațională. Și asta nu este puțin lucru.

La AlpAccess se vopsesc de la piese cât un ac, care au mers pe Stația Spațială, la piese de 15-20 de tone: containere, rezervoare de produse petroliere, de acid sulfuric. De asemenea, aici se vopsesc tot felul de piese: senzori, conducte pentru centralele nucleare. „În general ajung aici chestii greu de vopsit, pe care nu le fac alții”, spune Dragoș State.

La fabrica de la Bucov vin periodic piese din afara țării. Acestea trec prin procesul de vopsitorie și ies apoi pe poarta fabricii pentru a se întoarce de unde au venit. „Am avut țevi care au venit cu transport agabaritic până aici, le-am vopsit, după care au plecat înapoi, în Germania, tot cu transport agabaritic”.

De ce a fost nevoie ca piesele să vină până în România din Germania? „Pentru că ei, în Germania, nu au găsit pe nimeni care să aibă un cuptor atât de mare ca să facă piesele respective. Era nevoie de un proces mai special de vopsire”, spune Dragoș State. „Și noi am construit acel cuptor și le-am vopsit țevile”, adaugă el.

În ceea ce privește cea mai mare lucrare care a fost realizată de AlpAccess, Dragoș State o consideră ca fiind vopsirea integrală a Termocentralei de la Brazi, care a avut loc în perioada 2009-2010. Urmează reviziile periodice pe care le au de făcut, care sunt proiecte mari, cu volum foarte mare de muncă într-o perioadă scurtă de timp.

Un alt proiect mare a fost desfășurat în Ungaria, pentru compania MOL, care s-a întins pe aproape trei ani. Dar proiecte mari au avut și în Serbia, și în Bulgaria, ceea ce demonstrează, încă o dată extinderea AlpAccess dincolo de granițele României.

Alpinismul utilitar la AlpAccess

Deși la începuturile activității firmei partea de alpinism utilitar reprezenta „grosul”, în prezent această activitate reprezintă doar 10-15% din ceea ce Alpaccess face în prezent. „Anul acesta ne îndreptăm spre 15%. Am început să creștem și domeniul acesta, pentru că-l lăsasem așa, să meargă de la sine”, spune Dragoș State.

„Încă facem și partea asta, de alpinism utilitar. Lucrăm de obicei doar în domeniul industrial, adică doar în rafinării, termocentrale, parcuri de rezervoare, platforme maritime. Suntem acum pe platforma care forează pentru Neptun Deep. Suntem singura firmă românească de acolo, în afară de Petrom și de Transgaz”, mărturisește antreprenorul.

Acolo, la Neptun Deep, execută lucrări la înălțime: controale nedistructive, spălări, vopsiri, diverse montaje. Dar ceea ce realizează ca lucrări de alpinism utilitar reprezintă, în momentul de față „cam 10% din cifra de afaceri”, spune Dragoș State.

AlpAccess este implicată în toate procesele de revizii de rafinării din România. Astfel, au ajuns la un număr de aproximativ 200 de angajați care lucrează atât în România cât și în străinătate.

„Acum, de exemplu, avem o revizie la Lukoil, și avem acolo un volum de peste 50.000 de metri cubi de schelă pe care trebuie să îi construim”, mai detaliază el.

În urma unui parteneriat cu o mare firmă multinațională care fabrică schele, ei, AlpAccess fiind cei care le montează, au ajuns, împreună, cei mai mari furnizori de schelă de pe piața din România. „Vorbim aici de sute de TIR-uri de schelă”, spune Dragoș State.

Tot pe partea de alpinism utilitar se ocupă și de eoliene. „Reparăm și inspectăm pale la turbinele eoliene”, explică acesta.

Alpinismul utilitar nu este o meserie, e o cale de acces

Alpinismul utilitar nu este o meserie, așa cum multă lume crede. „Alpinismul utilitar este o metodă de acces, nu este o meserie. Este puțin văzut greșit”, explică Dragoș.

„- Ce ești tu?

– Alpinisti utilitar

– Și ce știi să faci?

Să cobor pe clădiri!”.

Nu te plătește nimeni să cobori pe clădiri. Trebuie să știi să faci ceva, să mai ai niște calificări…”, detaliază acesta. Astfel, în acest domeniu trebuie să se meargă la dublu. „Și merge în două direcții: ori faci un alpinist vopsitor, ori faci un vopsitor alpinist”, spune, amuzat, antreprenorul. Mai contează, de asemenea, spune el, și de înclinațiile fiecăruia.

Au avut vopsitori foarte buni, care au făcut cursurile de alpinism, au luat examenul, dar la un moment dat au ajuns la concluzia că nu li se potrivește munca la înălțime. Aceștia au fost de acord să lucreze pe șantier, sau pe schelă dar nu în coardă. „Și nu a fost nicio problemă”, subliniază Dragoș State.

Alpinismul utilitar, în ziua de astăzi, nu mai implică riscuri: „Dacă urmezi procedurile de lucru și respecți meseria și ai un mod de lucru safe, este foarte sigur, nu se întâmplă nimic”. Având în vedere mai ales domeniul în care activează, rafinării, platforme maritime, siguranța este cuvântul de bază când vine vorba de alpiniștii utilitari, iar echipamentul de protecție este foarte sigur. „E mai riscant să mergi cu mașina sau cu bicicleta pe DN1”, comentează antreprenorul.

Singurele lucrări „cu statul” pe care AlpAccess le-a avut de-a lungul timpului au fost montarea de beculețe, de sărbători, pe clădirea Consiliului Județean. Ceea ce le consolidează, cumva, renumele foarte bun de care se bucură pe piața românească, acela de a nu fi fost niciodată ținta suspiciunilor unor afaceri necurate desfășurate cu statul român.

Clienții vin, într-un fel, de la sine, ei neavând departament specializat de vânzări. Au site, pagini de social media, dar consideră că cea mai bună reclamă este recomandarea clienților lor. Într-un asemenea domeniu, atât de nișat, ce-i drept nici concurență nu au. „În general, cei mai mulți ne găsesc din recomandări de la alți clienți. Nu-s multe firme, clienții noștri se cunosc. Toată această piață este destul de compactă… Se cunosc toți”, spune Dragoș State.

AlpAccess este o poveste despre cum planurile pe care tu ți le faci nu corespund întotdeauna cu drumul pe care ajungi să-l urmezi în viață. Un business de succes, început și dezvoltat aici, în Prahova, a depășit demult granițele țării.

Cu toate acestea Dragoș State, fondatorul ei, nu și-a pierdut niciun moment calea ba, mai mult decât atât, își continuă pasiunea pentru munte. În prezent este șeful formației Salvamont Cheia și organizator al concursului de alergare montană Ciucaș X3. Dar, despre toate acestea, cu altă ocazie.

Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de AlpAccess și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea AlpAccess nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui.