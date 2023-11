Povestea din spatele succesului Metatools, un brand prahovean de prestigiu. Interviu cu Mircea Androne, unul dintre fondatorii companiei

Metatools este una dintre firmele prahovene care, încet dar sigur, s-a impus pe piața de unelte și utilaje din România. Mircea Androne, unul dintre cei doi fondatori ai companiei, a acceptat să ne acorde un interviu în exclusivitate, interviu în care ne-a povestit despre începuturile Metatools, precum și despre câteva dintre planurile de viitor ale firmei.

Urmărește la finalul textului interviul în format VIDEO

Povestea sa este un exemplu pentru tinerii care vor să înceapă o afacere pe cont propriu sau care își caută un loc de muncă într-o companie de renume, companie care încurajează tinerii și care încearcă să le ofere diverse oportunități în carieră, astfel încât să își dorească să rămână în țară.

Metatools are un parcurs de 25 de ani pe piața din România, timp în care a crescut constant și s-a transformat într-un adevărat grup de firme. „Ne dorim ca Metatools să devină o companie de destinație pentru tineri, nu una de tranzit”, ne-a mărturisit Mircea Androne înaintea interviului. Și, având în vedere ce am văzut în birourile companiei, nu putem decât să-l credem.

Afacerea Metatools a început dintr-o nevoie

Afacerea Metatools este una de familie, începută în 1998, când Mircea și Alexandru Androne au hotărât să își lase joburile, bine plătite dealtfel, pentru a-și deschide propria afacere. „Este o afacere de familie, dar Metatools reprezintă o familie mai mare. (…) Noi întotdeauna am avut alături colegi, colege, parteneri, care ne-au fost alături pe acest parcurs. Am considerat întotdeauna că, plecând de la familia de bază, eu și fratele meu, am avut năzuința de a extrapola valorile și către familia extinsă Metatools”, spune Mircea Androne.

„Ideea de la care am plecat a fost de fapt o nevoie”, dezvăluie antreprenorul. În 1998 a fost o perioadă dificilă din punct de vedere economic. Apăruseră fondurile de investiții, se puneau bazele pieței de capital. Din punct de vedere economic, erau multe companii care intraseră într-o perioadă de recesiune, și, tot atunci, au început și primele insolvențe ale fostelor intreprinderi de stat.

În acea perioadă Mircea Androne activa în domeniul pieței de capital, așa că „simțea pulsul” pieței și știa nevoile existente în această piață. În același timp, Alexandru Androne, fratele său, era manager IT la o mare firmă de distribuție de produse cosmetice. Nici unul, nici altul, nu aveau salarii mici, dar își doreau să înceapă ceva pe cont propriu.

„Am stat într-o seară și am analizat împreună diverse opțiuni pe care le aveam la momentul acela. Cea mai bună variantă a fost să ne unim forțele și know-how-ul, astfel încât să putem să construim ceva pentru noi și pentru cei care ne vor lărgi familia, pentru că viziunea aceasta a fost de la bun început”, povestește Mircea Androne despre momentul în care a luat naștere Metatools.

Așa că, deși nu câștigau puțin, cei doi au decis să-și unească forțele pentru că „aveam certitudinea că împreună putem fi mai bine decât separat”, povestește antreprenorul.

Pasiunea pentru noutate i-a adus acolo unde se află astăzi

Perioada care a urmat a fost una destul de complicată. „A seta fundamentele afacerii nu presupunea numai știința și cunoașterea conducerii unei afaceri ci și alocarea de resurse. Ori, la acel moment, să iei un credit era extrem de complicat, dacă nu chiar imposibil”, mai spune co-fondatorul Metatools. La vremea respectivă dobânzile la creditele bancare erau foarte mari, ajungeau în unele cazuri și la aproape 60% pe an. Și asta nu era singura problemă, inflația având și ea un rol deosebit de important.

Atunci li s-a alăturat un alt membru al familiei, un văr, care activa în domeniul sculelor electrice și al utilajelor pentru construcții. „Am stabilit atunci un parteneriat, (…) Vărul nostru a fost cel care a avut viziunea de a activa în acest domeniu. Noi am venit, alături de el, ca și parteneri”, dezvăluie Mircea Androne.

Începuturile Metatools au început din pasiunea celor doi frați pentru tot ceea ce însemna noutate tehnologică. Își doreau să învețe și să experimenteze lucruri noi. I-a ajutat mult experiența dobândită la firmele unde au fost angajați, dar și studiile superioare absolvite. Cursurile de ingineri electro-mecanici, urmate în cadrul Universității de Petrol și Gaze din Ploiești, i-au ajutat foarte mult pe cei doi în dezvoltarea afacerii Metatools.

Frații Androne și-au construit relațiile comerciale având la bază parteneriatul cu vărul lor. Au construit împreună o afacere frumoasă, care a evoluat într-o manieră foarte bine structurată. „Din punctul nostru de vedere, am devenit o companie etalon pentru România”, spune Mircea Androne.

Planurile de viitor se extind la nivel național și european

Metatools Group este un ecosistem construit în jurul a trei companii distincte. Deocamdată este în stadiul de concept, care însă urmează a fi dezvoltat, atât la nivel național, cât și la nivel european în scurtă vreme.

„Ne dorim ca acest concept să devină vizibil, atât pe piețele de capital cât și, fără doar și poate, să putem totodată să atragem și alți parteneri de valoare”, dezvăluie antreprenorul

Conceptul Metatools Group a avut la bază, un context al diversității, al diversificării activităților existente la un moment dat în cadrul Metatools. „La anumite etape am considerat că este mai bine să focusăm și să organizăm anumite departamente, să le dezvoltăm în cadrul unor companii distincte”, explică Mircea Androne.

Metatools Group este format în prezent din trei companii distincte: Metatools SRL, compania-mamă, cea de la care au plecat celelate; Sata Service, care dezvoltă partea de servicii, și Bricotehnik, care promovează și vinde online diverse articole specifice bricolajului.

S-a urmărit astfel o eficientizare, o structurare coerentă a responsabilităților și activităților fiecărei companii. Cele două noi companii, derivate din Metatools, sunt de fapt plecate din foste departamente ale companiei-mamă.

Metatools a rămas cu suportul logistic pentru toate companiile grupului și, în plus, este „unitatea-fanion” a grupului, așa cum o denumește co-fondatorul ei.

Practic, toate planurile de viitor se conturează în jurul acestui nou concept, Metatools Group, care trebuie pregătit pentru a face față, atât concurenței interne, cât și concurenței externe.

Antreprenorii români au nevoie de predictibilitate și de un mediu de afaceri sigur

În ceea ce privește concurența externă, pe piață se observă o efervescență, concurența aceasta este una foarte agresivă, foarte dinamică și care dispune de foarte multe resurse comparativ cu ce există la momentul de față în economia românească.

Din punctul de vedere al antreprenorilor, în acest moment este nevoie ca politicul să le fie alături, să îi sprijine într-o manieră mai clară, mai evidentă, pentru dezvoltarea afacerilor autohtone.

Antreprenorii români au nevoie de o șansă suplimentară și de un suport efectiv din partea decizionalilor noștri. Până la urmă, consolidarea unei economii naționale are loc dacă și mediul economic autohton este unul performant, unul care să poată face față marilor provocări din perspectivă economică.

Mai ales în domeniul de activitate a Metatools, uneltele și utilajele pentru construcții, se sesizează în ultima perioadă o efervescență din partea companiilor europene, și mai ales a celor din Polonia, despre care Mircea Androne spune că „au un know-how și o forță, chiar și de grup, care, în multe cazuri este imbatabilă”.

Firmele poloneze sunt din ce în ce mai prezente pe piața din România. Acest lucru reprezintă provocarea majoră pe care o înfruntă Metatools Group, de a face față viitorului în noile condiții de piață.

„Și noi, ca și alte companii din România, avem nevoie de un suport cât mai concret, fără atât de multe schimbări din perspectiva legislativă fiscală. (…) Acest lucru este necesar oricărei economii care își dorește să performeze și să devină mai eficientă astfel încât oamenii să trăiască mai bine în țara lor”, spune reprezentantul Metatools Group.

Metatools susține tinerii care au nevoie de un viitor aici, în România

Mircea Androne este unul dintre antreprenorii care susține că are mare încredere în noua generație. Metatools este o companie care susține și sponsorizează tinerii români care își doresc să performeze.

În scopul acestui demers Metatools, prin reprezentanții săi, păstrează legături foarte bune cu Universitatea de Petrol și Gaze, instituția de învățământ fiind principalul furnizor al companiei de forță de muncă „tânără, proaspătă și eficientă”.

Foarte mulți angajați ai Metatools provin din rândul absolvenților acestei universități, media de vârstă în firmă fiind destul de scăzută, „în jur de 30 de ani”, cum declară Mircea Androne.

În 2023 Metatools a oferit suport echipei de robotică de la Colegiul Național Mihai Viteazul, care a participat la un concurs internațional la Houston, în Statele Unite ale Americii. „Ne-a făcut mare plăcere să-i cunoaștem și să-i sprijim (pe elevii participanți la concurs – n.r.)”, mai spune antreprenorul.

„Am mare încredere în tânăra generație. Sunt foarte bine ancorați în realitățile vieții. Chiar dacă au foarte multe oportunități și șanse, au capabilitatea și posibilitatea de a fi mult mai bine informați decât am fost noi la momentele înființării companiei. Sfatul meu (pentru tinerii care vor să devină antreprenori – n.r.) este să-și urmeze visul. Sunt absolut convins că, dacă îți dorești, mai devreme sau mai târziu, sigur reușești”, este mesajul transmis de Mircea Androne tinerilor care vor să dezvolte afaceri în România.

Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Metatools și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea Metatools nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui.