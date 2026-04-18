Iranul anunță că închide din nou Strâmtoarea Hormuz, din cauza menținerii blocadei americane asupra porturilor sale, potrivit biziday.ro. La această oră sunt aproximativ 20 de nave în Strâmtoarea Hormuz, majoritatea petroliere.

- Publicitate -

UPDATE: Potrivit biziday.ro, un petrolier a fost atacat de două ambarcațiuni ale Gărzilor Revoluționare iraniene în apropiere de Strâmtoare Hormuz, la scurt timp după ce Iranul a anunțat închiderea strâmtorii. Alte două vase comerciale au raportat că au fost ținta unor atacuri.

Știre inițială

- Publicitate -

Într-o declarație transmisă de mass-media iraniană, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a calificat blocada americană în curs de desfășurare drept “piraterie”, afirmând: “Din acest motiv, controlul asupra strâmtorii Hormuz a revenit la starea sa anterioară, iar această cale navigabilă strategică se află sub gestionarea și controlul strict al forțelor armate”, precizează biziday.ro.

În urmă cu o zi, președintele SUA a anunțat că Strâmtoarea Hormuz este „complet deschisă și pregătită pentru trafic”, iar blocada navală impusă de SUA asupra porturilor iraniere va rămâne în vigoare.

Iranul anunțase că va permite navelor să tranziteze strâmtoarea și după ce președintele Trump declarase că blocada navală va rămâne în vigoare.