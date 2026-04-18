Târg de adopții pentru câini la Parcul Bucov

La Parcul Memorial Constantin Stere are loc, în acest weekend, un nou târg de adopții pentru câini. O parte dintre cățeii disponibili pentru adopție te așteaptă chiar la eveniment, iar restul pot fi vizitați la adăpostul din Bucov

Târgul de adopții „Ia-mă cu tine!” are loc, în acest weekend, la Parcul Bucov, în zona Plajă.

„Este vorba despre o nouă campanie de adopții derulată în acest weekend la Parcul Memorial Constantin Stere. O parte dintre cățeii disponibili pentru adopție sunt la eveniment, iar restul sunt la Adăpostul de câini”, a precizat Sandu Ștefan, directorul Parcului Memorial Constantin Stere.

Evenimentul se desfășoară sâmbătă și duminică (18–19 aprilie), între orele 10:00 și 16:00, în zona „Plajă”. Reamintim faptul că la Adăpostul de la Bucov sunt peste 4.000 de câini în căutarea unei familii.

Acte necesare pentru adoptarea unui câine

copie act de identitate

copie act de proprietate

dovadă venituri

Expoziție internațională la Parcul Bucov

Tot în acest weekend, la Parcul Bucov, în zona „Plajă”, au loc expoziții canine internaționale. Organizatorii au anunțat că mizează pe participarea a peste 450 de câini din 25 de țări.

Citește și: Peste 450 de câini din 25 de țări, în weekend, la Bucov. Expoziții canine internaționale