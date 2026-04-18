Târg de adopții pentru câini la Parcul Bucov

Roxana Tănase
La Parcul Memorial Constantin Stere are loc, în acest weekend, un nou târg de adopții pentru câini. O parte dintre cățeii disponibili pentru adopție te așteaptă chiar la eveniment, iar restul pot fi vizitați la adăpostul din Bucov

Târgul de adopții „Ia-mă cu tine!” are loc, în acest weekend, la Parcul Bucov, în zona Plajă.

„Este vorba despre o nouă campanie de adopții derulată în acest weekend la Parcul Memorial Constantin Stere. O parte dintre cățeii disponibili pentru adopție sunt la eveniment, iar restul sunt la Adăpostul de câini”, a precizat Sandu Ștefan, directorul Parcului Memorial Constantin Stere.

Evenimentul se desfășoară sâmbătă și duminică (18–19 aprilie), între orele 10:00 și 16:00, în zona „Plajă”. Reamintim faptul că la Adăpostul de la Bucov sunt peste 4.000 de câini în căutarea unei familii.

Acte necesare pentru adoptarea unui câine

  • copie act de identitate
  • copie act de proprietate
  • dovadă venituri

Expoziție internațională la Parcul Bucov

Tot în acest weekend, la Parcul Bucov, în zona „Plajă”, au loc expoziții canine internaționale. Organizatorii au anunțat că mizează pe participarea a peste 450 de câini din 25 de țări.

