Peste 450 de câini din 25 de țări, în weekend, la Bucov. Expoziții canine internaționale

Peste 450 de câini din 25 de țări ajung, în acest weekend, la Parcul Memorial „Constantin Stere” din Bucov. Asociația Chinologică Semper Fidelis Prahova organizează, sâmbătă și duminică, evenimentul „Cupa Păzitorii Porții Vinului”.

- Publicitate -

Iubitorii de animale sunt așteptați, în cele două zile din acest weekend, la Parcul Memorial „Constantin Stere”, în zona „Plajă”, la unul dintre cele mai mari evenimente de promovare a câinilor de rasă pură.

La eveniment vor participa exemplare canine din 25 de țări, precum Lituania, Estonia, Franța, Italia, dar chiar și din Australia.

- Publicitate -

„În perioada 18–19 aprilie, în incinta Parcului Memorial «Constantin Stere» Bucov, Asociația Chinologică Semper Fidelis Prahova organizează două expoziții canine internaționale și două naționale. Scopul acestor evenimente este de a promova câinii de rasă pură, cu acte de origine și genealogie cunoscută.

Evenimentul se desfășoară sub egida deja cunoscutului brand «Cupa Păzitorii Porții Vinului», iar la expoziții participă peste 450 de exemplare canine din 25 de țări, printre acestea numărându-se Estonia, Lituania, Franța, Italia și Australia”, a precizat Marian Drăgănescu, președintele Asociației Chinologice Prahova.

Intrarea la eveniment este gratuită

Organizatorii evenimentului au anunțat că participanții pot vedea exemplare canine din peste 150 de rase, iar în cadrul evenimentelor vor fi acordate premii și diplome, a mai declarat Marian Drăgănescu.

- Publicitate -

„Arbitrii evenimentului sunt din România, Portugalia, Franța, Belgia, Suedia și Italia. Intrarea este gratuită”, a precizat Marian Drăgănescu, președintele Asociației Chinologice Prahova.

Programul evenimentelor

Sâmbătă, 18 aprilie: 09:00 – 15:30

Duminică, 19 aprilie: 09:00 – 15:30

Adopții de câini la Parcul Bucov

Separat de expozițiile canine, directorul Parcului Memorial „Constantin Stere”, Ștefan Sandu, a anunțat organizarea, tot în acest weekend, o unei noi campanii de adopții de câini.

Reamintim faptul că, în momentul de față, la Adăpostul de Câini de la Bucov sunt peste 4.000 de exemplare canine.