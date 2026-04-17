Ieftinirea carburanților aduce o premieră: prețuri identice la marile lanțuri

Șoferii au parte de o nouă veste bună: prețurile carburanților continuă să scadă. Motorina a coborât sub pragul de 9 lei pe litru, iar benzina se apropie de 8 lei, potrivit datelor din stațiile de alimentare din Ploiești.

O situație rar întâlnită pe piața combustibililor se remarcă în aceste zile: marile lanțuri de distribuție – Rompetrol, MOL, Lukoil și OMV – afișează același preț atât la benzină, cât și la motorină.

În prezent, cea mai ieftină motorină este vândută în stațiile Petrom din Ploiești, unde prețul a ajuns la 8,93 lei/litru.

Celelalte lanțuri de distribuție a carburanților – Rompetrol, MOL și Lukoil – afișează un preț identic pentru motorină, respectiv 9,37 lei/litru.

Și în cazul benzinei, Petrom rămâne operatorul cu cel mai mic preț din piață. În stațiile sale, benzina se vinde cu 8,17 lei/litru.

În schimb, celelalte stații mari de distribuție comercializează benzina la un preț de aproximativ 8,48 lei/litru.

Scăderea prețurilor la carburanți vine ca urmare a reducerii cotațiilor petrolului și a accizei la motorină.