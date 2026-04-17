Midia Marine Terminal anunță selectarea contractorului pentru ranfluarea remorcherului

Midia Marine Terminal informează că asigurătorul remorcherului, membru al unui club internațional de protecție și despăgubire (P&I), a desemnat o companie cu reputație și experiență (ARAS Salvage) pentru realizarea operațiunii de ranfluare a navei, care (parte a ARAS Marine Turcia) a derulat anterior operațiuni similare în zona Mării Negre și a Mării Mediterane.

În acest moment, toate detaliile contractuale și tehnice sunt în curs de finalizare, astfel încât operațiunea să se desfășoare cât mai rapid, conform unui grafic de acțiuni stabilit și agreat de toate părțile implicate.

Potrivit asigurătorului, decizia a fost luată în urma unui proces amplu de evaluare a mai multor companii specializate din România și din străinătate, realizat cu sprijinul unei companii de consultanță tehnică, având la bază criterii precum experiența în proiecte similare, capabilitățile tehnice, disponibilitatea echipelor de ingineri și scafandri, conformitatea documentației necesare, precum și standardele de siguranță și de protecție a mediului.

Prioritatea absolută a tuturor părților implicate – Midia Marine Terminal, asigurătorul și contractorul – este recuperarea celor trei membri ai echipajului dispăruți. Ulterior, va fi realizată ranfluarea epavei.

Un element esențial al intervenției îl reprezintă extragerea și securizarea combustibilului, uleiurilor și lubrifianților din epavă, în vederea prevenirii oricărui risc de poluare.

Pentru desfășurarea operațiunii, contractorul va utiliza o macara plutitoare de mare capacitate. Durata estimată pentru finalizarea lucrărilor este de până la 30 de zile, în funcție de condițiile meteorologice, de logistică și de aprobări prealabile.

Midia Marine Terminal menține un contact permanent cu familiile colegilor dispăruți, oferind sprijinul necesar în această perioadă dificilă. Totodată, compania colaborează cu autoritățile competente și pune la dispoziția acestora toate informațiile necesare pentru finalizarea cercetărilor, în condiții de deplină transparență.

Evoluția operațiunii și momentul începerii lucrărilor vor fi comunicate atât familiilor, cât și publicului, prin canalele oficiale ale companiei (www.midiamarineterminal.ro).