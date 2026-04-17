Iranul a anunțat “deschiderea completă a Strâmtorii Hormuz” pe perioada armistițiului. Barilul de petrol a scăzut sub 90 dolari

Ministrul iranian de Externe Seyed Abbas Aragchi a anunțat, pe rețelele de socializare, că Strâmtoarea Hormuz este “complet deschisă”, inclusiv pentru navele comerciale, care “pot tranzita pe rutele stabilite deja de autoritățile maritime”.

Nu este clar însă dacă el se referă la perioada de încetare a focului dintre Iran și SUA, care expiră marți, sau la cel dintre Israel și Hezbollah, care se va încheia peste nouă zile.

Postarea ministrului iranian de Externe:

“În conformitate cu încetarea focului din Liban, trecerea tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Hormuz este declarată complet deschisă pentru perioada rămasă a acordului de încetare a focului, pe ruta coordonată, așa cum a fost deja anunțată de Organizația Porturilor și Maritimă a Republicii Islamice Iran”, a subliniat Abbas.

Potrivit Biziday.ro, Donald Trump a reacționat la câteva minute, cu o postare pe rețeaua proprie de socializare, scrisă cu majuscule: “Iranul tocmai a anunțat că Strâmtoarea Hormuz este complet deschisă și pregătită pentru tranzit liber. Mulțumim!”.

Ca efect, prețul petrolului european a coborât instantaneu cu 10%, până la 87 de dolari/baril, după care a revenit ușor.