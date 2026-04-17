PSD pregătește debarcarea premierului Ilie Bolojan. Revoltă la Prahova: „Ajunge!”

Partidul Social Democrat (PSD) se pregătește să-i retragă sprijinul premierului Ilie Bolojan, iar în Prahova semnalul este deja clar. Mesajul este ferm înainte de votul programat pentru 20 aprilie. Observatorul Prahovean a stat de vorbă cu mai mulți lideri și membri PSD, care spun răspicat că sunt de acord cu retragerea sprijinului politic.

Cei mai mulți social-democrați susțin că sunt de acord cu retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan. Contactat telefonic de Observatorul Prahovean, deputatul Bogdan Toader, președintele PSD Ploiești, a susținut că va vota pentru retragerea sprijinului politic.

„Aceste realități trebuie să stea la baza oricărei decizii politice responsabile. Când lucrurile nu mai funcționează, trebuie să ai curajul să spui: ajunge. Suntem în acel moment”, a susținut Toader.

De altfel, la finele lunii martie, parlamentarul prahovean a anunțat că este de acord inclusiv cu ieșirea PSD de la guvernare.

Citește și: Bogdan Toader, parlamentar PSD de Prahova: ”Voi vota pentru ieșirea de la guvernare!”

Nu se poate să pui numai biruri pentru pensionari

Consilierul local Vasile Robescu a vorbit despre o presiune tot mai mare asupra pensionarilor. Acesta a susținut că, dacă va fi întrebat, va susține retragerea sprijinului politic pentru premierul Bolojan.

„Voi susține retragerea sprijinului din cauza situației grele în care ne aflăm. Au fost luate multe măsuri de austeritate. Nu se poate să pui numai biruri pentru pensionari. Plata CAS și neindexarea pensiilor sunt două dintre măsurile de austeritate.”

„Votez cu două mâini să plece acasă, la Oradea”

La rândul său, contactat telefonic, consilierul județean PSD Rareș Enescu nu și-a ascuns poziția sa personală cu privire la acest subiect, precizând că „președintele organizației are abilitatea de a formula un punct de vedere al organizației”.

Enescu a susținut că, personal, „Nu m-am ferit să spun, încă de la venirea lui, că trebuie să plece acasă. Votez cu două mâini să plece acasă, la Oradea. Măsurile economice impuse au afectat pe toată lumea.”

Posibile scenarii după retragerea sprijinului politic

Votul intern din PSD, de luni, ar putea declanșa o criză politică majoră. De altfel, inclusiv președintele României, Nicușor Dan, a susținut, joi, pentru prima dată, într-un interviu la Europa FM, că este „începutul crizei politice”

Citește și: Nicușor Dan despre conflictul PSD – PNL: „Eu încerc să-mi păstrez rolul de mediator”

După data de 20 aprilie, miza ar putea fi una uriașă, care s-ar putea solda cu ieșirea PSD de la guvernare, în cazul în care Ilie Bolojan refuză, așa cum a anunțat, să-și dea demisia.

Citește și: Bolojan: „Zarurile au fost aruncate”. Premierul acuză PSD de lipsă de bun-simț

Într-o astfel de variantă, social-democrații au susținut că își vor retrage miniștrii din guvernul Bolojan.

Chiar dacă există șanse pentru un guvern minoritar, format din PNL, USR și UDMR, trebuie luată în calcul posibilitatea depunerii unei moțiuni de urgență.

Indiferent de deznodământ, decizia PSD ar marca un moment de ruptură în actuala guvernare, asta dacă nu cumva totul se bazează pe un scenariu de culise, bine pus la punct, în care liberalii fac un pas înapoi și renunță chiar ei să-i mai ofere sprijin politic lui Bolojan.