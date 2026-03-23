Bogdan Toader, parlamentar PSD de Prahova: ”Voi vota pentru ieșirea de la guvernare!”

Biroul Permanent Național al PSD se reunește astăzi pentru a decide calendarul consultărilor interne privind ieșirea de la guvernare sau schimbarea premierului Ilie Bolojan.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că membrii partidului cu drept de vot vor decide dacă este oportună schimbarea premierului sau ieșirea PSD de la guvernare.

În schimb, acesta a exclus susținerea unui guvern minoritar PNL-USR, precum și o alianță cu AUR.

Contactat de Observatorul Prahovean, deputatul PSD de Prahova și liderul PSD Ploiești, Bogdan Toader, a declarat că va vota pentru ieșirea PSD de la guvernare.

„Rămân la părerea că PSD nu trebuia să intre la guvernare alături de PNL și USR. Nu era și nici nu este momentul pentru o alianță cu aceste partide, care spun tot timpul că noi suntem vinovați, că PSD este răul absolut. În aceste condiții, nu putem avea un dialog onest. Voi vota în comitetul județean pentru ieșirea partidului de la guvernare”, a declarat Bogdan Toader.

Ultimul scandal dintre conducerile PSD, PNL și USR a fost provocat de disputa privind bugetul pe 2026.