„De ce îl ajuți pe Polițeanu?” Șeful PNL Prahova dă vina pe PSD pentru blocajul de la TCE

Criza politică din coaliția de guvernare și disputele din jurul proiectului de buget pe 2026 au afectat și Ploieștiul. Liderul PNL Prahova, Mircea Roșca, susține că soluția pregătită pentru sprijinirea societățiid e transport public din Ploiești, TCE, a fost scoasă din forma finală a bugetului de stat.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Roșca susține că, la solicitarea primarului Mihai Polițeanu și împreună cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost identificată o soluție pentru salvarea TCE Ploiești, printr-un mecanism de compensare de tip SWAP.

Această variantă fusese inclusă inițial în proiecția de buget și urma să fie susținută în Comisia de buget-finanțe, însă a fost eliminată în urma opoziției PSD.

Deși mecanismul de compensare a datoriilor dintre Primăria Ploiești, TCE și ANAF fusese discutat ca soluție de evitare a blocajului financiar al transportatorului public, soluția a dispărut din forma finală a bugetului în contextul tensiunilor politice de la nivel central.

În mesajul publicat pe Facebook, Mircea Roșca afirmă că nu renunță la acest demers și că, după adoptarea bugetului, va relua discuțiile pentru identificarea unei soluții.

Liberalul susține că, așa cum au fost găsite variante pentru problema termiei, pot fi găsite soluții și pentru TCE, despre care spune că „nu este despre un primar sau altul, ci despre oameni”.

Totodată, liderul PNL Prahova afirmă că sprijinul oferit primarului Mihai Polițeanu nu are legătură cu un calcul politic, ci cu faptul că acesta este primarul ales al Ploieștiului, iar susținerea administrației locale înseamnă, în opinia sa, susținerea orașului.