Cum a ajuns TCE Ploiești victimă colaterală în scandalul dintre PNL și PSD

Societatea Transport Călători Express (TCE) Ploiești a pierdut șansa unei salvări financiare prin mecanismul care ar fi permis compensarea datoriilor dintre Primărie, TCE și ANAF. Deși soluția fusese agreată inițial inclusiv de Ministerul Finanțelor, aceasta a dispărut din forma finală a bugetului de stat pe 2026.

- Publicitate -

În spatele deciziei nu stă o problemă locală, ci un conflict politic la nivel național, în care miza reală a fost Bucureștiul.

Miza reală: datoriile Capitalei

Blocajul a apărut în contextul disputelor din Coaliție privind datoriile Primăriei Capitalei către STB și Termoenergetica. Același mecanism care ar fi ajutat Ploieștiul ar fi fost aplicat și în cazul Bucureștiului.

- Publicitate -

În aceste condiții, liderii PSD au criticat vehement menținerea prevederii, poziție susținută și de reprezentanți ai USR și UDMR, potrivit presei centrale. Astfel, amendamentul a devenit o victimă a negocierilor politice.

Avertismentul primarului: „Ploieștiul devine victimă colaterală”

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a fost primul care a semnalat public riscul eliminării mecanismului, imediat după izbucnirea tensiunilor din Coaliție. Pe 10 martie, edilul a lansat un apel către parlamentari pentru salvarea TCE:

„După cum știți, compania de transport public local a Ploieștiului are, istoric, o situație financiară grea, așa cum a fost și în cazul Termo Ploiești. În 2025, am reușit să scoatem la lumină termoficarea și să o echilibrăm financiar.

- Publicitate -

Anul acesta, am fost la Ministerul Finanțelor, alături de deputatul Mircea Roșca, unde am discutat un mecanism financiar care să ne permită să scăpăm TCE de datoriile la ANAF, scadente pe 2 mai 2026.”

Edilul a subliniat că soluția a avut susținere politică largă la nivel local:

„Apoi, împreună cu toate partidele din Consiliul Local (MNP, PNL, PSD, USR, AUR, RiA, PMP și FD), am adoptat o hotărâre care să permită aplicarea mecanismului. A existat, deci, bunăvoință din partea tuturor.”

- Publicitate -

Polițeanu a amintit inclusiv faptul că Guvernul acceptase inițial includerea mecanismului în buget, însă conflictul politic de la nivelul Coaliției a schimbat complet situația:

„Între timp, au apărut dispute între partidele guvernamentale în legătură cu bugetul Bucureștiului și există un pericol major ca Parlamentul să elimine această prevedere, Ploieștiul devenind o victimă colaterală a războiului politic din Capitală.”

Decizia finală: fără amendament pentru TCE

Între timp, scenariul negativ s-a confirmat. Forma finală a bugetului de stat nu mai include mecanismul de compensare a datoriilor.

- Publicitate -

Parlamentarii de Prahova au confirmat că nu există niciun amendament în acest sens, iar șansele de modificare sunt practic inexistente. Contactați de Observatorul Prahovean, parlamentarii PSD și PNL din Prahova au pasat responsabilitatea de la unul la altul.

Deputatul Mircea Roșca a susținut că „Așa cum a precizat și primarul Mihai Polițeanu, la solicitarea dânsului, eu, împreună cu ministrul Nazare, am găsit soluția pentru TCE. Compensarea de tip SWAP a fost inclusă în proiecția de buget. Am pregătit și amendamentul pentru Comisia de buget-finanțe, dar, în coaliția de guvernare, reprezentanții din conducerea PSD național s-au opus, iar acesta a fost scos din buget”, a susținut Roșca.

La rândul său, deputatul Bogdan Toader (PSD) a susținut că „Parlamentarii PSD vor vota un astfel de amendament dacă este inițiat de cei care au venit cu această propunere”, a declarat Toader.

- Publicitate -

Cert este că bugetul pe 2026 a fost deja agreat la nivel politic, iar votul final urmează să fie dat, fără ca situația TCE să mai fie luată în calcul.

O problemă locală blocată de un conflict național

Cazul TCE Ploiești arată cum o soluție tehnică, susținută local și acceptată inițial la nivel guvernamental, poate fi blocată de negocieri politice fără legătură directă cu problema.

- Publicitate -

În final, Ploieștiul rămâne fără un instrument esențial pentru stabilizarea financiară a transportului public, iar TCE intră în 2026 fără soluția care i-ar fi putut reduce datoriile. Va scăpa TCE de insolvență? Greu de spus, în codițiile actuale. Termenul limită pentru plata datoriilor la ANAF este 2 mai 2026.