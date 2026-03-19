TCE Ploiești, victimă a războiului din Coaliție. Parlamentarii pasează vina, orașul plătește

Blocarea proiectului de buget de stat pe 2026 scoate la iveală și incapacitatea de a salva SC Transport Călători Express Ploiești (TCE). Soluția propusă – compensarea datoriilor dintre Primăria Ploiești, TCE și ANAF – a dispărut în disputele din Coaliție. Observatorul Prahovean a încercat să afle dacă parlamentarii prahoveni vor reiniția un astfel de demers.

Soluția pentru salvarea TCE Ploiești a existat. A fost discutată, anunțată public și aprobată inclusiv la nivel local. Este vorba despre un mecanism de compensare a datoriilor pe care Primăria le are către TCE, iar TCE către ANAF. (Detalii AICI). Singura problemă este că propunerea care a figurat în proiectul de buget a fost exclusă în momentul negocierile politice din Coaliție.

Primul semnal de alarmă a fost transmis, pe 10 martie, de primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, care a lansat un apel la parlamentari „să nu sacrifice Ploieștiul și angajații TCE pentru disputele politice din București”.

La rândul său, consilierul local Mihai Apostolache (România în Acțiune) a lansat, ieri, un apel către parlamentarii de Prahova.

„Solicit tuturor parlamentarilor de Prahova — indiferent de partid — să facă front comun în aceste zile decisive. Acum se vede adevărata forță a aleșilor noștri: au curajul să lupte pentru ploieșteni sau rămân simpli executanți ai ordinelor de la centru?”, a fost reacția consilierului local.

Am încercat să aflăm de la parlamentarii prahoveni dacă mai există vreo speranță pentru inițierea unui astfel de amendament la proiectul de buget.

Mircea Roșca: „Reprezentanții din conducerea PSD național s-au opus”

Deputatul Mircea Roșca (PNL) susține că amendamentul a existat, dar a fost eliminat din propunerea de buget.

„Așa cum a precizat și primarul Mihai Polițeanu, la solicitarea dânsului, eu, împreună cu ministrul Nazare, am găsit soluția pentru TCE. Compensarea de tip SWAP a fost inclusă în proiecția de buget. Am pregătit și amendamentul pentru Comisia de buget-finanțe, dar, în coaliția de guvernare, reprezentanții din conducerea PSD național s-au opus, iar acesta a fost scos din buget”, a declarat Roșca.

Întrebat dacă PNL va încerca din nou să propună un astfel de amendament, răspunsul a fost negativ, justificat prin riscul blocării bugetului.

„Răspunsul, în ceea ce ne privește, este nu. Asta ar însemna să ne comportăm ca PSD, să blocăm propriul buget propus spre adoptare. După cum ați văzut, exact asta s-a întâmplat. În acest moment, lucrările în Comisia de buget-finanțe sunt sistate. Bugetul este blocat din cauza nerespectării înțelegerii din coaliție de către PSD.

În ceea ce privește USR, nu știu să fi depus vreun amendament, dar, dacă ar fi făcut-o, ar fi fost un gest de populism, pentru că știu sigur că nu ar fi trecut. TCE are nevoie de sprijin și, așa cum am găsit soluții împreună cu ministrul Nazare pentru ca ploieștenii să nu rămână fără căldură, sper că vom găsi și aici”, a mai spus deputatul.

PSD: ar vota, dacă amendamentul ar fi propus de inițiatori

Contactat telefonic, deputatul Bogdan Toader a declarat că grupul PSD ar susține un astfel de amendament, dar a pasat responsabilitatea formulării acestuia către inițiatorii propunerii.

„Parlamentarii PSD vor vota un astfel de amendament dacă este inițiat de cei care au venit cu această propunere”, a declarat Toader.

La rândul său, deputatul Grațiela Gavrilescu (PUSL) consideră că inițiatorii ar fi trebuit să depună amendamentul la timp, sugerând însă că acum este prea târziu.

„Dacă ar fi fost depus un astfel de amendament, cu siguranță l-aș fi votat. Îmi doresc salvarea TCE-ului și, normal, aș fi votat un astfel de amendament. Cei care au inițiat propunerea trebuiau să facă acest demers”, a declarat Gavrilescu.

USR respectă decizia din Coaliție

„Parlamentarii USR nu au depus amendamente individuale dincolo de ceea ce s-a agreat în cadrul ședințelor Coaliției”, a precizat deputatul Felix Bulearcă.

AUR: este prea târziu pentru amendamente

Contactat telefonic, deputatul Ștefăniță Alin Avramescu a susținut că nu mai pot fi depuse amendamente.

„Amendamentele au putut fi depuse până luni, la ora 13:00. Nu se mai pot depune acum”, a declarat deputatul Ștefăniță Alin Avramescu (AUR).

În schimb, deputatul Andrei Gușă (AUR) susține că soluția pentru TCE este cu totul alta. Acesta a propus, încă din 25 februarie, eșalonarea datoriilor Primăriei către TCE, majorarea temporară a subvenției, realizarea unui audit operațional independent, restructurarea graduală și accesarea de fonduri pentru modernizarea flotei electrice.

Între timp, SC Transport Călători Express Ploiești se apropie de termenul-limită de 2 mai pentru plata datoriilor către ANAF.

Reamintim faptul că, miercuri, dezbaterile pe tema bugetului pe 2026 s-au blocat în Comisiile parlamentare de buget-finanţe, după respingerea amendamentului PSD cu privire la măsurile sociale.