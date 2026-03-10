Polițeanu, apel către parlamentari pentru salvarea TCE Ploiești 

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a transmis un mesaj public adresat angajaților TCE Ploiești, în care avertizează că există „un pericol major” ca, în Parlament, să fie eliminată din proiectul bugetului de stat o prevedere care ar permite aplicarea unui mecanism financiar pentru achitarea datoriilor companiei la ANAF.

Potrivit edilului, TCE are „istoric o situație financiară grea”, iar autoritățile locale încearcă să găsească o soluție similară celei aplicate în cazul Termo Ploiești, companie despre care Polițeanu susține că a fost „echilibrată financiar” în 2025.

Discuții la Ministerul Finanțelor

Primarul afirmă că anul acesta a fost la Ministerul Finanțelor, alături de deputatul Mircea Roșca, pentru a discuta un mecanism care să permită TCE să scape de datoriile către ANAF, scadente pe 2 mai 2026.

De asemenea, Polițeanu spune că în Consiliul Local Ploiești a fost adoptată o hotărâre care să permită aplicarea mecanismului, cu votul tuturor partidelor: MNP, PNL, PSD, USR, AUR, RiA, PMP și FD.

„Ploieștiul riscă să fie victimă colaterală”

Potrivit primarului, Guvernul ar fi inclus mecanismul în proiectul de buget, însă disputele politice legate de bugetul Bucureștiului ar putea duce la eliminarea prevederii în Parlament.

„Există un pericol major să elimine în Parlament prevederea din proiectul bugetului de stat, Ploieștiul devenind victimă colaterală a războiului politic din București”, a transmis Polițeanu.

Primarul Ploieștiului le cere parlamentarilor să nu „sacrifice Ploieștiul și angajații TCE” din cauza disputelor politice.