Nicușor Dan despre conflictul PSD – PNL: „Eu încerc să-mi păstrez rolul de mediator”

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi,16 aprilie, că încearcă să medieze situația. În același timp, a transmis clar nu va numi niciodată un premier pentru un eventual guvern PSD-AUR.

Într-un interviula Europa FM, în emisiunea „Piața Victoriei”, președintele Nicușor Dan a anunțat că încearcă să-și păstreze rolul de mediator în conflictul dintre PSD și PNL. Pentru prima dată a catalogat tensiunile dintre PSD și PNL drept „începutul unei crize politice”.

„În acest moment suntem la începutul unei crize politice. Răspunsul la criză va veni de la cele două partide mari implicate, PSD și PNL. O să vedem mișcările fiecăruia în săptămânile care urmează. Îmi voi păstra rolul de mediator, voi invita la calm”, a susținut șeful statului

Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan nu a exclus posibilitatea unui guvern minoritar, însă a fost ferm în ceea ce privește posibilitatea unui guvern PSD- AUR.

„Pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, ar trebui ca preşedintele, adică eu, să numesc un premier PSD care să îmi spună că va avea o susţinere din partea AUR. Şi asta eu nu o voi face niciodată”, a susținut Nicușor Dan.

Reamintim faptul că lideri ai PSD au transmis un ultimatum premierului Ilie Bolojan, anunțând că dacă acesta nu demisionează din funcție până pe 23 aprilie, miniștrii social-democrați își vor depune demisia, iar partidul va ieși de la guvernare.

Luni, 20 aprilie, PSD va organiza un referendum intern pentru rea decide dacă retrag sau nu sprijinul politic acordat lui Bolojan. La rândul său, primul ministru a susținut că nu-și va da demisia.

Citește și: Ultimatum pentru Ilie Bolojan: PSD amenință că își retrage miniștrii din Guvern până pe 23 aprilie