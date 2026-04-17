Pasaj subteran pe sub DN1 București-Ploiești, în zona Otopeni

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat joi, că va fi construit un pasaj subteran pe sub DN1, în zona Aeroportului Internațional Henri Coandă, pentru a decongestiona traficul spre București.

Proiectul se află în faza de studiu de fezabilitate și urmărește identificarea celor mai eficiente soluții tehnice pentru construirea unui pasaj subteran în partea de sud a aeroportului.

Obiectivul este reducerea aglomerației și optimizarea fluxurilor de trafic într-una dintre cele mai circulate zone din apropierea Bucureștiului.

În prezent, fluxul auto care părăsește aeroportul spre Capitală suferă din cauza ambuteiajelor de la intersecția cu DN1, generând cozi interminabile în orele de vârf. Noul proiect propune o subtraversare a DN1 în partea de sud a aeroportului, creând o altă cale de ieșire spre București.

Conform documentației de licitație, obiectivele principale sunt: optimizarea fluxurilor, adică separarea traficului de tranzit de pe DN1 de cel care iese din terminalul de sosiri, reducerea timpului de așteptare, adică eliminarea necesității de a acorda prioritate sau de a aștepta la semafoarele actuale pentru anumite manevre, și siguranță sporită, adică diminuarea riscului de coliziune prin eliminarea punctelor de intersectare la nivel a fluxurilor auto, notează Newsbucurești.ro

Această investiție vine în completarea eforturilor CNAIR de a lărgi DN1 la profil de 3+3 benzi între aeroport și viitorul nod cu Autostrada de Centură A0, dar și în contextul lucrărilor la Magistrala M6 de metrou. Pasajul este gândit să preia volumele mari de pasageri care sunt așteptate odată cu finalizarea noului terminal al aeroportului.

Contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate, în valoare de 648.000 de lei, a fost atribuit companiei GEBES MPROJECT, care va analiza cel puțin două scenarii tehnico-economice și va propune varianta optimă.