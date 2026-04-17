Prețurile petrolului sunt în ușoară scădere, după anunțarea armistițiului Israel-Liban

Chiar dacă nu sunt semnificative procentual, reprezintă un semnal că pacea, fie și temporară, este singura care poate calma situația care a afectat în ultimele două luni întreaga lume. Anunțarea unui armistițiu fragil între Israel și Liban calmează pentru moment piața petrolului.

Conform BBC, preţul petrolului Brent a scăzut cu aproape 1%, la 98,50 dolari pe baril, în timp ce petrolul tranzacţionat în SUA s-a ieftinit cu 1,2%, la 93,60 dolari.

Principalele pieţe asiatice au înregistrat uşoare scăderi vineri dimineaţă, după ce crescuseră în cursul săptămânii. Indicele Nikkei 225 din Japonia a coborât cu 0,8%, iar indicele Kospi din Coreea de Sud a scăzut cu 0,3%.

Un armistiţiu de 10 zile între Liban şi Israel a intrat în vigoare joi la miezul nopţii

Preşedintele Donald Trump a declarat că următoarea întâlnire dintre Statele Unite şi Iran ar putea avea loc în weekend, alimentând optimismul că războiul cu Iranul s-ar putea apropia de sfârşit, relatează Reuters.

Războiul cu Iranul, care a început la 28 februarie cu un atac americano-israelian, a determinat o creştere bruscă a preţurilor petrolului. La negocierile pentru încetarea acestui conflict și reluarea transportului naval de petrol, Iranul a pus condiția ca și conflictul din Liban să înceteze.