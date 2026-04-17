70% dintre locuințele din Prahova nu au asigurare obligatorie. Poliția și IGSU ar putea da amenzi proprietarilor

Un nou proiect de lege, depus recent de deputatul Adrian Câciu (PSD), ar putea schimba modul în care este sancționată lipsa poliței de asigurare obligatorie pentru locuințe (PAD).

În prezent, primăriile sunt cele care se ocupă de aceste sancțiuni. Deputatul Adrian Câciu vine însă cu ideea ca polițele să fie verificate de către Poliția Română și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Aceste instituții ar urma să primească acces direct și securizat la baza de date a asigurătorilor.

Câte locuințe sunt asigurate în Prahova

Potrivit unei centralizări a Institutului Național de Statistică, la sfârșitul anului trecut, în Prahova erau 332.776 de locuințe. Dintre acestea, în baza de date a reprezentanților Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale ( PAID), figurau ca având încheiată poliță obligatorie doar 96.012 de locuințe.

Asta înseamnă mai puțin de 30% dintre ele. Chiar și așa, nu stăm deloc rău. Suntem pe locul șase la nivel național, la numărul de locuințe asigurate.

Cât costă asigurarea unei locuințe

Potrivit brokerilor de asigurare, prețul poliței PAD variază între 50 de lei pe an pentru locuințele construite din chirpici și 130 de lei pe an pentru locuințele realizate din materiale moderne.

Asigurarea obligatorie acoperă trei riscuri majore: cutremur, inundații naturale și alunecări de teren.

Amenda pentru lipsa unei astfel de polițe poate ajunge la 500 de lei.

Câți bani au primit prahovenii din despăgubiri de la PAID

Companiile de asigurări din România au plătit peste 445.000 de lei despăgubiri în 2025 pentru refacerea locuințelor din Prahova. Despăgubirile au fost acordate în special pentru alunecări de teren. Localitățile cele mai afectate au fost Adunați, Bătrâni, Breaza, Câmpina, Comarnic, Drajna, Posești, Provița de Jos, Sinaia și Șotrile.