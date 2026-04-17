Mituri false despre trotinetele electrice: de la ce vârstă ai voie și unde este interzis să circuli

Trotinetele electrice au devenit o prezență obișnuită în trafic, mai ales în marile orașe, însă puțini utilizatori cunosc exact regulile care li se aplică. Deși mulți le tratează ca pe un mijloc de deplasare „liber”, fără obligații clare, legislația din România stabilește condiții precise privind circulația acestora pe drumurile publice.

Subiectul este abordat în cadrul campaniei „Știai greșit?”, derulată de Observatorul Prahovean în colaborare cu Poliția Rutieră Prahova, campanie care își propune să clarifice cele mai frecvente confuzii din trafic.

Unde au voie să circule

Potrivit reglementărilor în vigoare, trotinetele electrice pot circula, cu prioritate, pe pistele pentru biciclete, acolo unde acestea există. În lipsa pistelor, ele pot fi conduse pe carosabil, însă numai pe drumurile unde limita maximă de viteză este de cel mult 50 km/h.

Circulația pe trotuar este, ca regulă generală, interzisă, măsura având scopul de a proteja pietonii și de a reduce riscul accidentelor.

Din punct de vedere legal, trotineta electrică este definită ca un vehicul cu două sau trei roți, acționat exclusiv de un motor electric, cu o viteză maximă constructivă de până la 25 km/h. Regimul său juridic este apropiat de cel al bicicletelor, chiar dacă nu este încadrată nici ca autovehicul, nici ca simplu mijloc de deplasare pietonală.

De la ce vârstă este permisă folosirea

Legea stabilește în mod expres că trotinetele electrice pot fi conduse pe drumurile publice doar de persoane care au împlinit vârsta de 14 ani.

În plus, pentru minorii sub 16 ani, purtarea căștii de protecție este obligatorie. Nerespectarea acestei reguli poate atrage sancțiuni contravenționale.

Alcoolul și substanțele interzise, incompatibile cu trotineta

Polițiștii rutieri atrag atenția că și în cazul trotinetelor electrice sunt aplicabile reguli stricte privind consumul de alcool sau substanțe psihoactive.

Conducerea sub influența alcoolului este interzisă, iar în funcție de valorile constatate și de circumstanțe, fapta poate fi sancționată contravențional sau chiar penal. Argumentul este același ca în cazul tuturor participanților la trafic: alcoolul și drogurile afectează reflexele, atenția și capacitatea de reacție.

Obligațiile utilizatorilor

Cei care circulă cu trotineta electrică trebuie să respecte semnalele polițistului rutier, indicatoarele și semafoarele, la fel ca ceilalți participanți la trafic.

De asemenea, au obligația să circule pe un singur rând și să nu transporte alte persoane. Pentru deplasarea pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, trotinetele trebuie să fie echipate corespunzător, cu lumină albă în față, lumină roșie în spate și elemente reflectorizante.

Unde este interzis accesul

Legea interzice circulația trotinetelor electrice pe autostrăzi, dar și adoptarea unor comportamente periculoase, precum deplasarea prin ținerea de alte vehicule aflate în mers sau folosirea unor dispozitive care afectează controlul asupra direcției.

Poliția Rutieră subliniază că trotineta electrică nu este un „vehicul fără reguli”, iar neadaptarea conduitei la cerințele legale poate duce la sancțiuni și, mai grav, la accidente.

