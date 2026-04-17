Ploi torențiale, grindină și vânt în Prahova. ANM a emis cod galben

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, 17 aprilie, o informare meteo, dar și un cod galben de ploi torențiale, grindină și vânt, avertizări valabile și în Prahova. Vremea se va răci accentuat, spun meteorologii.

Informare meteo de ploi torențiale, grindină și vânt în Prahova

Informare meteo de instabilitate atmosferică temporar accentuată, dar și de intensificări ale vântului este valabilă în intervalul 17 aprilie, ora 10:00 – 18 aprilie, ora 20:00.

„În intervalul menționat, în centrul, sudul și estul teritoriului, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată și vor fi perioade cu averse, însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice.

Ploile vor avea și caracter torențial, astfel în intervale scurte de timp, local se vor acumula cantități de apă de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 25 l/mp”, a anunțat ANM

Izolat în regiunile sudice va cădea grindină. Temporar vântul va avea intensificări, pe parcursul zilei de vineri (17 aprilie), în regiunile vestice, dar și în restul teritoriului, îndeosebi în timpul ploilor, iar sâmbătă (18 aprilie) în est, sud-est, la munte și local în rest. „Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60…80 km/h”, a anunțat ANM.

Cod galben de ploi torențiale

Meteorologii au emis și un cod galben de ploi torențiale, avertizare valabilă, în Prahova, în intervalul 17 aprilie, ora 12 – 17 aprilie, ora 21:00

„În județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h) și izolat vijelii și grindină.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și izolat de peste 35 l/mp”, a anunțat ANM.