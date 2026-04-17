1,3 milioane de euro pentru singurul fotbalist ploieștean care joacă în străinătate. Unde ajung banii, după decizia instanței

Ianis Stoica este singurul fotbalist ploieștean care joacă în străinătate la un nivel înalt. El s-a transferat în vara anului trecut în Portugalia, la formația Estrella Amadora, aflată în prima ligă.

Fost junior la Petrolul, fiului lui Pompiliu Stoica, a părăsit gruparea ploieșteană în 2016, la 14 ani, după falimentul clubului, atunci când toți fotbaliștii au devenit liberi de contract. Ianis Stoica a ajuns la FCSB, iar de acolo a început un periplu pe la Dunărea Călărași, Metaloglobus, CSM Slatina, Universitatea Cluj și Hermannstadt, cu o scurtă revenire la Petrolul, în sezonul 2019-2020.

Ianis Stoica a făcut pasul în străinătate în 2025, când Hermannstadt l-a vândut portughezilor de la Estrella Amadora pentru 1,3 milioane de euro. Transferul a fost înregistrat, jucătorul a ajuns în Portugalia, unde a și jucat 28 de meciuri și a marcat două goluri, dar lusitanii nu au achitat banii.

Petrolul nu primește niciun ban din transfer

Clubul din Sibiu s-a adresat instanței și FIFA a dat ieri verdictul. Estrella Amadora trebuie să achite banii, plus penalități, în caz contrar riscând suspendarea dreptului de a mai face transferuri, dar și depunctarea.

Din păcate, din suma care va ajunge la Sibiu, Petrolul nu va primi procentul care în mod normal revine echipei care a format jucătorul, deoarece vechea entitate sportivă a dat faliment în 2016 și nu mai există. Actualul Petrolul este altă societate, care a luat-o de la zero.

Ianis Stoica, care locuiește la Păulești, are un sezon destul de bun în Portugalia. A primit numărul 10 la noua sa echipă și are un salariu stagional de 20.000 de euro pe lună. Fotbalistul a semnat un contract până în 2028 și luptă pentru evitarea retrogradării.

Estrella Amadora, club din periferia capitalei Lisabona, e o grupare mică, fără mari pretenții de performanță, al cărei principal obiectiv este menținerea în prima ligă.