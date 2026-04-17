Aplicația 24PAY a TCE SA devine indisponibilă. Cum pot fi achiziționate biletele

Începând de vineri, 17 aprilie 2026, aplicația 24PAY a Societății Transport Călători Express (TCE) S.A devine indisponibilă, a anunțat, printr-un comunicat de presă, Primăria Ploiești.

Astfel, titlurile de călătorie nu vor mai putea fi achiziționate prin intermediul acesteia.

„Această măsură este necesară pentru implementarea, de către administratorul aplicației, a modificărilor impuse de noile reglementări legislative.

Abonamentele achiziționate anterior prin aplicația 24PAY rămân valabile și vor putea fi în continuare vizualizate în aplicație”, au transmis reprezentanții Primăriei Ploiești.

Cum se pot achiziționa biletele TCE

Biletele TCE vor putea fi achiziționate, în continuare, prin următoarele metode alternative:

punctele de lucru ale TCE SA;

automatele de bilete;

terminalele POS din mijloacele de transport;

SMS;

aplicația MobilPay Wallet.

Societatea își cere scuze pentru eventualele inconveniente cauzate de indisponibilitatea aplicației.