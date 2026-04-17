Copiii care schimbă comunitatea. Proiecte de inovație prezentate la RobotiKa Junior, la AFI Ploiești

Pe 26 aprilie, printre atelierele interactive și demonstrațiile de roboți de la AFI Ploiești, va avea loc ceva ce merită atenția fiecărui copil: Concursul de Proiecte de Inovare pentru echipele FIRST LEGO League. Acesta va fi momentul în care copiii vor arată că au observat o problemă reală din comunitate și că au reușit să găsească o soluție tangibilă pentru ea.

FIRST LEGO League, prescurtat FLL, este una dintre cele mai importante competiții de robotică educațională din lume. Echipele sunt formate din copii cu vârste între 9 și 16 ani, iar în fiecare sezon primesc o temă de cercetare legată de o provocare reală, de la sănătate și mediu la transport și alimentație.

Misiunea lor nu este să memoreze răspunsuri, ci să înțeleagă problema, să o cerceteze împreună și să propună o soluție pe care ar putea-o prezenta oricui.

Partea de Proiecte de Inovare este, pentru mulți, cea mai importantă componentă a competiției. Echipele vin cu o idee și cu argumente clare.

Unele dintre aceste proiecte pot ajunge să fie prezentate în fața autorităților locale sau să inspire inițiative reale în comunitate.

La RobotiKa Junior 2.0, mai multe echipe FLL din regiune vor prezenta aceste proiecte în fața publicului și a unui juriu. Este o șansă rară pentru ploieșteni să vadă ce gândesc și ce construiesc copiii din orașul lor și din orașele învecinate atunci când li se oferă sprijin și multă libertate.

Dacă vreți să vedeți cum arată generația care urmează să rezolve problemele pe care noi abia le-am identificat, fiți la AFI Ploiești pe 26 aprilie, între orele 10:00 și 18:00. S-ar putea să plecați de acolo mai optimiști decât ați venit!