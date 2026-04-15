Mitul foliilor de pe plăcuțele de înmatriculare. Ce riști dacă le folosești să scapi de radar

Polițiștii rutieri atrag atenția șoferilor că montarea incorectă a plăcuțelor de înmatriculare sau acoperirea acestora cu folii ori alte materiale constituie abatere contravențională și poate duce la amendă și reținerea certificatului de înmatriculare. Subiectul face parte din campania de informare „Știai greșit?”, derulată de Observatorul Prahovean în colaborare cu Poliția Rutieră Prahova pentru clarificarea unor reguli de circulație care sunt interpretate eronat de șoferi.

- Publicitate -

Plăcuțele trebuie să fie vizibile permanent

Potrivit legislației rutiere, plăcuțele de înmatriculare trebuie montate în locurile special destinate și într-o poziție care să asigure vizibilitatea acestora în orice moment.

Montarea incorectă, plasarea plăcuței pe bord sau acoperirea cu folii ori murdărirea intenționată pentru a scăpa de amenda radar sau plata rovinietei sunt considerate abateri, deoarece împiedică identificarea rapidă a vehiculului.

- Publicitate -

Reprezentanții Poliției Rutiere Prahova subliniază că aceste situații pot ridica suspiciuni privind intenția de a evita răspunderea în cazul unor abateri sau incidente rutiere.

Ce spune legea

Conform art. 102 alin. (1) pct. 12 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, este interzis: montarea incorectă a plăcuțelor de înmatriculare, acoperirea plăcuțelor (cu folii sau alte materiale), lipsa vizibilității acestora, murdărirea intenționată a plăcuțelor.

Ce sancțiuni riscă șoferii

În cazul constatării unei astfel de abateri, conducătorii auto pot fi sancționați cu amendă contravențională și reținerea certificatului de înmatriculare.

- Publicitate -

Polițiștii atrag atenția că sancțiunea se aplică inclusiv atunci când plăcuța există, dar nu este montată sau nu este vizibilă conform cerințelor legale.

