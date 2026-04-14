„Am băut puțin, pot să conduc”. Care este limita dintre amendă și dosar penal

Observatorul Prahovean continuă campania „Știai greșit”, derulată în colaborare cu Poliția Rutieră Prahova, prin care sunt explicate cele mai frecvente mituri din trafic și consecințele lor legale.

Mulți șoferi cred că un pahar de vin, o bere sau „puțin alcool” nu le afectează capacitatea de a conduce și, implicit, nu le poate aduce probleme cu legea. În realitate, legislația rutieră din România tratează cu maximă severitate consumul de alcool înainte de urcarea la volan, iar sancțiunile pot apărea chiar și atunci când valorile constatate sunt reduse.

Legea nu recunoaște noțiunea de „alcool în cantitate mică”

Din punct de vedere juridic, nu există o formulare care să permită ideea că o cantitate mică de alcool ar fi acceptată la volan fără consecințe. Orice valoare peste zero poate atrage sancțiuni, legea neoperând cu o zonă reală de toleranță pentru conducătorii auto.

În cazul în care concentrația de alcool este cuprinsă între 0,01 mg/l și 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapta este considerată contravenție. Chiar dacă mulți șoferi consideră această situație una „minoră”, consecințele nu sunt deloc neglijabile.

Ce sancțiuni riști dacă ai consumat alcool, chiar și puțin

Pentru valori între 0,01 și 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, șoferul riscă: între 9 și 20 de puncte amendă, suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile și efectuarea procedurilor de testare prevăzute de lege.

Polițiștii rutieri atrag atenția că și un consum redus de alcool poate afecta atenția, reflexele și coordonarea, crescând riscul producerii unor accidente.

Când consumul de alcool la volan devine infracțiune

Dacă valoarea alcoolemiei depășește 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapta nu mai este încadrată ca simplă contravenție, ci devine infracțiune, conform Codului penal.

În această situație, răspunderea penală intervine chiar dacă nu s-a produs niciun accident. Simplul fapt că persoana a condus peste limita legală este suficient pentru a atrage consecințe penale, întrucât legea sancționează punerea în pericol a siguranței circulației.

Sancțiunile pot consta în închisoare sau amendă penală și/sau anularea permisului de conducere.

Cum se stabilește alcoolemia

Determinarea valorii alcoolemiei se face inițial cu aparate omologate, precum etilotestul sau etilometrul. În anumite situații, dacă sunt depășite anumite praguri sau dacă rezultatul este contestat, se procedează la recoltarea de probe biologice într-o unitate medicală autorizată.

Foarte important, refuzul testării sau al recoltării probelor biologice constituie o infracțiune distinctă, pedepsită separat de lege.

Ce spune legea

art. 102 alin. (3) lit. a din OUG nr. 195/2002 – pentru contravenția privind conducerea sub influența alcoolului, în intervalul 0,01–0,40 mg/l;

art. 336 din Codul penal – pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului, peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

