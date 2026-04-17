Dronă rusească intrată în spațiul aerian al României. RO-ALERT în Tulcea

În noaptea de 16 spre 17 aprilie, forțele Federației Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România, în zona de nord a brațului Chilia.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-ALERT la ora 00:43.

Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră. Una dintre acestea a pătruns în spațiul aerian al României, contactul radar fiind pierdut ulterior.

Potrivit datelor oficiale, contactul cu ținta a fost pierdut la aproximativ 16 kilometri sud-est de localitatea Chilia Veche, deasupra unei zone nelocuite.

Alerta aeriană a încetat la ora 02:48, iar o echipă a Ministerului Apărării Naționale este pregătită să plece în cursul dimineții într-o misiune de cercetare în zona respectivă.

Autoritățile române au condamnat ferm acțiunile Federației Ruse, pe care le consideră o amenințare la adresa securității regionale și o încălcare gravă a normelor de drept internațional.

„Ministerul Apărării Naționale rămâne în permanentă coordonare cu structurile aliate și naționale responsabile, monitorizând evoluțiile din zona de responsabilitate și fiind pregătit să adopte măsurile necesare pentru protejarea teritoriului și a populației României”, se arată în comunicat.

Cetățenii sunt rugați să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale.