Petrotrans: Statul român a pierdut zeci de mii de euro anual pentru o creanță de 340 de lei

Joi, 16 aprilie 2026, în cadrul unei conferințe de presă, vicepremierul Oana Gheorghiu a pus în discuție situația companiei Petrotrans, fosta companie a statului român care se află în faliment de aproape 20 de ani, mai exact din anul 2007. Potrivit vicepremierului, lichidarea companiei a fost întârziată timp de șapte ani din cauza unei contestații depuse chiar de o instituție a statului român. Aceasta a dus la întârzieri procedurale, dar și la pierderi de zeci de mii de euro, scrie Mediafax.

Conferința de presă a avut ca subiect situația companiilor de stat aflate pentru care se recomandă reorganizarea sau lichidarea. Acestea, care sunt incluse în portofoliul statului, se află în insolvență sau înregistrează pierderi. Una dintre acestea este Petrotrans.

„Când am primit propunerile de la Ministere pe companiile care urmau să intre în acest proiect, am auzit voci în spațiul public mirându-se că această companie a fost introdusă pe listă. Dar până la urmă am înțeles de ce a fost introdusă pe listă”, a declarat Oana Gheorghiu.

Anul acesta se împlinesc 19 ani de când se tergiversează procedura de lichidare a Petrotrans din cauza faptului că o instituție a statului român a depus o contestație. „În tot acest timp s-au cheltuit bani. De la Petrotrans nu s-au recuperat până în acest moment bani pentru a acoperi creanțele pe care aceasta le avea către statul român”, a afirmat vicepremierul.

Contestația a fost depusă de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) pentru o creanță care se ridica la 341 de lei.

„Singurii care au încasat bani în acești ani sunt lichidatorii, contabilii și cei care au făcut arhivare. Și mai mult de atât, pentru că această companie nu este lichidată și nu a putut fi radiată de la Registrul Comerțului, încă din anul 2015 se plătesc peste 29.000 de euro anual, chirie, pentru niște conducte care există pe hârtie, pe subterenul unor oameni. Este o decizie a unei instanțe care trebuie executată și fiecare zi care trece înseamnă costuri pentru statul român”, a adăugat ea, potrivit sursei citate.

„Timp de șapte ani s-a prelungit lichidarea doar pe o contestație făcută de o instituție a statului român, care avea o creanță foarte mică (341 de lei – n.r.). Motivul, noi nu am reușit să-l descoperim, probabil că există undeva. Dar este clar că atunci când o companie aflată în faliment sau în insolvență nu este abordată unitar la nivel coordonat al Guvernului, se întâmplă astfel de suprapuneri care nu fac decât să adâncească găurile negre pe care aceste companii le-au produs deja. Este o procedură de șaptesprezece ani care a generat foarte multe costuri”, a explicat Gheorghiu.

După intrarea companiei în faliment, disputa legată de administrarea bunurilor fostei companii Petrotrans s-a dat între Ministerul Energiei și Ministerul Economiei.