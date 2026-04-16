Compania CFR Marfă intră în faliment până la 31 mai

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat joi, 15 aprilie, că CFR Marfă va intra în faliment până la finalul lunii mai, în cadrul unui proces de restructurare a companiilor de stat. Activitatea va fi transferată către Carpatica Feroviar, care a început deja să preia operațiuni și personal.

Decizia face parte dintr-un plan mai amplu de reorganizare a companiilor de stat cu pierderi majore, aflate în dificultate financiară de mai mulți ani.

„O parte dintre ei deja au fost angajați la Carpatica, o parte dintre ei au primit salarii compensatorii și au plecat voluntar. O altă parte se vor angaja probabil în continuare, Carpatica știu că face angajări în perioada următoare, își mărește numărul de angajați”, a explicat Oana Gheorghiu.

Potrivit digi24.ro vicepremierul a mai spus că Ministerul Transporturilor poartă discuții cu sindicatul și a susținut că, în acest moment, nu există tensiuni.

„Ministerul Transporturilor este într-un dialog constructiv cu sindicatul. Nu sunt tensiuni acolo. Dat fiind faptul că va prelua Carpatica activitatea, cu siguranță va avea nevoie din ce în ce mai mult de angajați și cei mai potriviți sunt cei care au fost la CFR Marfă”.