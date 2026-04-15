Ultimatum pentru Ilie Bolojan: PSD amenință că își retrage miniștrii din Guvern până pe 23 aprilie

Tensiunile din coaliția de guvernare au atins noi cote, după ce lideri ai PSD ar fi transmis un ultimatum premierului Ilie Bolojan.

Potrivit unor surse politice citate de Antena 3, dacă Ilie bolojan nu demisionează din funcția de prim-ministru până în 23 aprilie, miniștrii social-democrați își vor depune ei demisiile și partidul va pleca de la guvernare.

Dacă acest scenariu va fi pus în practică, s-ar putea declanșa o criză politică majoră și chiar posibilitatea trecerii unei moțiuni de cenzură.

Premierul Ilie Bolojan a declarat anterior că nu ia în calcul demisia și că România poate funcționa și în condițiile unui guvern minoritar.

Astăzi, premierul s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan, una dintre teme fiind amenințarea PSD că va ieși de la guvernare.

Reamintim că PSD organizează luni, 20 aprilie, votul pentru retragerea sprijinului politic acordat lui Ilie Bolojan.

Vă puteți exprima opinia pe această temă răspunzând la întrebarea Ar trebui să plece Ilie Bolojan din fruntea Guvernului, așa cum cere PSD?