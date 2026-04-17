Tânăr din Timiș, anchetat după ce a strâns bani online pentru asasinarea lui Nicușor Dan

Autor: Andra Ilie
Un bărbat din Timiș a anunțat pe o rețea de socializare că strânge bani pentru asasinarea președintelui Nicușor Dan. „Fiecare ban contează, fă un bine țării!”, a scris acesta în postare, potrivit paginadetimis.ro.

Postarea a stârnit reacții diverse, de la amuzament, la internauți care cereau contul IBAN.

Inspectoratul Județean de Poliție Timiș s-a autosesizat în acest caz și a deschis o anchetă penală. Bărbatul este cercetat acum și riscă să stea în spatele gratiilor.

Mesajele care instigă la violență sau amenință siguranța unor persoane, pot constitui infracțiuni grave, pedepsite de lege cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.

