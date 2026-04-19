Un fost consilier al lui Sorin Grindeanu, apel dur la adresa liderului PSD: „Nu blocați România!”

Cătălin Urtoi, fost consilier personal al lui Sorin Grindeanu în perioada în care acesta conducea Ministerul Transporturilor, a transmis duminică, 19 aprilie, un mesaj public ferm adresat liderului social-democrat. Apelul a fost lansat în contextul discuțiilor din PSD privind o posibilă retragere a sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Urtoi avertizează că o eventuală decizie de blocaj politic ar putea avea consecințe serioase asupra economiei și credibilității României. „Nu împingeți PSD în postura unui partid care, într-un moment critic, a ales instinctul de conservare în locul responsabilității!”, a transmis acesta.

Fostul consilier al lui Grindeanu subliniază că miza depășește calculele politice de moment și ține de stabilitatea țării: „Dacă alegeți blocajul, nu veți bloca doar un guvern, ci veți bloca investiții, reforme, credibilitate și speranța că România poate ieși din cercul ei vechi.”

În mesajul publicat pe Facebook, Urtoi face apel la responsabilitate politică și la continuitatea reformelor, insistând asupra importanței implementării PNRR și a menținerii unui climat stabil. El atrage atenția că actualul context nu mai permite „orgolii de partid sau jocuri de putere purtate pe spatele unei societăți deja obosite”.

Totodată, acesta îi amintește liderului PSD de responsabilitatea funcției și de așteptările publice: „Românii nu mai vor lideri care știu doar să răstoarne guverne, ci lideri care știu să țină în picioare ceea ce încă poate fi salvat.”

În final, Cătălin Urtoi conturează o alegere clară între blocaj și construcție: „Dacă alegeți construcția, veți dovedi că încă există, în politica românească, oameni care înțeleg diferența dintre avantaj și datorie.”

Luni, 20 aprilie, în cadrul unui referendum intern, social-democrații urmează să decidă dacă îi retrag sau nu sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. În cazul în care primul ministru nu-și dă demisia, social-democrații au anunțat că își vor retrage miniștrii din Guvern.

