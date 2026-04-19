Petrolul a publicat raportul financiar pe anul trecut! La cât au ajuns datoriile clubului

Petrolul joacă astăzi, pe teren propriu, cu Hermannstadt, de la ora 18.15, în etapa a 5-a a play-outul Superligii României. Oficialii clubului au publicat pe siteul oficial raportul financiar pe anul trecut, condiție necesară obținerii licenței pentru sezonul viitor.

Potrivit datelor oficiale, datoriile totale ale grupării ploieștene au crescut destul de mult. Dacă la finalul anului 2024 ele erau cifrate la 31,8 milioane lei (aproximativ 6,2 milioane euro), ele au atins la finele anului trecut 46.5 milioane de lei (aproximativ 9,1 milioane euro). O creștere semnificativă, care pare legată de rostogolirea datoriilor anterioare, dar și de o creștere importantă a fondului de salarizare a jucătorilor.

În momentul de față, conform actelor, Petrolul înregistrează datorii la autoritățile fiscale de 17.358.750 lei (3.404.686 euro), iar la finalul lui 2025 datoriile către jucători atingeau suma de 858.897 euro.

La capitolul celor care împrumutat clubul figurează toată structura de conducere, adică membrii Consiliului Director: Răzvan Mateescu 972.409 euro, Claudiu Tudor 348.452 euro, Cristian Fogorassy 318.041 euro.

Fostul președinte al clubului, venit la investitor în 2023, Marian Copilu, a primit în decursul anului trecut 362.578 euro, recuperându-și banii aduși în club. În schimb, cei doi oameni de afaceri turci, care au avut intenția de a deveni investitori la Petrolul, apar cu datorii ale clubului față de ei, cifrate la aproximativ 95.000 de euro de fiecare.

Petrolul are credite și împrumuturi bancare și a realizat venituri considerabile față de alte echipe din Superligă, adunând în jur de 5 milioane de euro.

Datoriile către alte cluburi sunt în valoare de 38.230 lei (21.563 lei la New Stars Fotbal Club și 16.667 la ACS Sport Team), iar datoriile către FRF/LPF/FIFA/UEFA sunt pe zero. În decursul anului trecut, Petrolul a plătit în jur de 90.000 de euro comisioane către agenți și intermediari de jucători.

Raportul oficial este disponibil pe site-ul clubului FC Petrolul Ploiești: fcpetrolul.ro/despre-noi/situatii-finaciare/