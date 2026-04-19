O nouă simulare la Evaluarea Națională, pentru elevii care nu au participat la cea de luna trecută. În Prahova nu se va organiza

Elevii de clasa a VIII-a, care nu au participat luna trecută la simularea Evaluării Naționale, vor putea susține o nouă sesiune. Așa prevede un proiect de ordin al Ministerului Educației și Cercetării, notează edupedu.ro. Potrivit acestuia, sesiunea suplimentară de simulare se va organiza la solicitarea unităților de învățământ, în perioada 27 aprilie – 8 mai.

- Publicitate -

În Prahova, o astfel de sesiune suplimentară nu se va organiza, a declarat pentru Observatorul Prahovean, inspectorul general adjunct al ISJ Prahova Ilona Rizea. Potrivit acesteia, elevii au avut posibilitatea să își testeze cunoștințele în luna martie, când au fost organizate testări în toate școlile prahovene.

Inclusiv elevii ai căror profesori au participat la boicotul național, au fost relocați, pentru a putea susține simularea. Este vorba despre mai bine de 100 de elevi de clasa a VIII-a, din trei unităţi de învăţământ, Şcoala Gimnazială din comuna Poiana Câmpina, Şcoala Gimnazială din comuna Boldeşti Grădiştea, respectiv Liceul Teoretic din Filipeştii de Pădure.

- Publicitate -

Ce rezultate au obținut elevii prahoveni la simularea Evaluării Naționale

La nivelul județului Prahova, la proba de limba și literatura română a simulării de Evaluare Națională, dintr-un total de 5756 elevi înscriși, aproape 6% au absentat. În ceea ce privește rezultatele, aproape un sfert dintre elevi nu au reușit să obțină notă de trecere. Iar 4 dintre elevi au scris lucrări de 10 curat.

La simularea probei de matematică a Evaluării Naționale, dintr-un total de 5756 elevi înscriși, puțini peste 6% au absentat. 32% dintre elevi nu au reușit să obțină nota 5, în timp ce 3 elevi au luat nota 10.

Când va avea loc examenul de Evaluare Națională

Calendarul examenului de Evaluare Națională 2026 este următorul:

- Publicitate -