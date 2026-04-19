Rupe Petrolul blestemul care o leagă de Hermannstadt? Situație bizară la duelurile dintre cele două echipe

Petrolul joacă azi contra celor de la Hermannstadt, de la ora 18.15, un meci decisiv în ecuația evitării retrogradării. Un eventual succes al echipei lui Mehmet Topal ar oferi formației sale o opțiune serioasă pentru evitarea retrogradării directe și ar ține echipa pe un trend ascendent, cu speranțe chiar pentru a scăpa și de baraj.

Distanța dintre cele două echipe este acum de patru puncte și s-ar mări la șapte în condițiile în care ar mai fi de jucat patru etape din play-out. Deși Sibiul are mari probleme înaintea meciului cu Petrolului, întâlnirile dintre cele două echipe par un blestem pentru petroliști.

Petrolul – Hermannstadt, de patru ori la rând 1-1

Petrolul și FC Hermannstadt s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 11 ori, de două ori s-au impus prahovenii, de trei ori au câștigat sibienii, iar alte șase partide s-au terminat la egalitate. Iar ultimele patru meciuri s-au încheiat la egalitate, cu scor identic: 1-1. Deși Petrolul a fost condusă de patru antrenori diferiți, niciunul n-a reușit să învingă echipa sibiană, care în trei dintre meciuri l-a avut pe bancă pe Marius Măldărășanu.

Ultimele întâlniri dintre Petrolul și Hermannstadt:

21 decembrie 2025 Hermannstadt – Petrolul 1-1 (antrenor Eugen Neagoe)

16 august 2025 Petrolul – Hermannstadt 1-1 (antrenor Liviu Ciobotariu)

11 aprilie 2025 Petrolul – Hermannstadt 1-1 (antrenor Mehmet Topal)

9 februarie 2025 Hermannstadt – Petrolul 1-1 (antrenor Adrian Mutu)

Situația se poate schimba, ținând cont că Hermannstadt e antrenată acum de Dorinel Munteanu. Ca tehnician, acesta a învins o singură data Petrolul, iar de la ultima lui victorie au trecut aproape 15 ani. S-a întâmplat la 18 decembrie 2011, Oțelul – Petrolul 1-0. Ulterior, în duelurile cu gruparea ploieșteană, el a reușit patru remize și a suferit patru înfrângeri.

Mehmet Topal, antrenor în cea mai categorică victorie

Ultima victorie a Petrolului este și cea cu cele mai multe goluri. Ea s-a consemnat pe 27 septembrie 2024, Petrolul – FC Hermannstadt 4-1, iar antrenorul echipei era Mehmet Topal, cel care a revenit pe banca echipei acum două săptămâni.

În sezonul actual, Petrolul are cinci victorii, patru remize și șapte înfrângeri pe teren propriu, iar Sibiul s-a impus în trei dintre cele 17 deplasări efectuate, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.

Pentru meciul de azi, oficialii clubului au decis ca femeile și copiii sub zece ani să beneficieze de intrare liberă. În acest sens se vor elibera bilete cu valoare 0 la porțile de acces ale stadionului către zonele desemnate: strada Mihai Bravu – pentru Tribuna 2 și Peluza Latină – strada Alexandru Vlahuță, pentru Peluza Ilie Oană.