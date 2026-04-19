Agenția de turism Christian Tour vrea să se listeze la Bursa de Valori București

Autor: Corina Matei
Christian Tour, cea mai mare agenție de turism din România, face un pas important spre piața de capital. Compania a anunțat că intenționează să deruleze o Ofertă Publică Inițială (IPO) și să-și listeze acțiunile pe piața reglementată a Bursei de Valori București. Astfel, Christian Tour ar deveni primul tour-operator din România prezent pe bursă.

„Christian Tour, unul dintre cele mai recunoscute branduri de turism din România şi un operator de referinţă pe piaţa de turism organizat din România, îşi anunţă intenţia de a desfăşura o Ofertă publică iniţială şi de a urmări admiterea la tranzacţionare a acţiunilor sale pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti (BVB)”, a anunțat compania, potrivit Libertatea.

Oferta va cuprinde atât acțiuni nou-emise, cât și acțiuni vândute de acționarul majoritar. Procesul depinde de aprobarea prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), așteptată pentru începutul lunii mai. La momentul respectiv, vor fi anunțate și simbolul de tranzacționare, precum și numărul de acțiuni disponibile.

Listarea propriu-zisă este estimată pentru prima jumătate a anului 2026.

Compania susține că prin această mișcare urmărește să-și finanțeze următoarea etapă de dezvoltare și să-și consolideze poziția pe o piață care beneficiază de tendințe favorabile, atât în România, cât și la nivel global.

„Prin această tranzacţie, compania urmăreşte să susţină următoarea etapă de dezvoltare şi să îşi consolideze poziţia într-un sector care beneficiază de tendinţe structurale favorabile, atât la nivel global, cât şi local”, a mai precizat agenția de turism.

