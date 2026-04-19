Românii ar putea avea o nouă zi liberă. Proiect depus în Parlament

Ziua de 10 mai ar putea deveni zi de sărbătoare națională și, implicit, zi nelucrătoare. Un proiect de lege depus la Senat de doi deputați liberali propune ca această dată să fie declarată Ziua Independenței Naționale a României.

- Publicitate -

Inițiativa aparține deputaților PNL Gigel Știrbu și Alexandru Muraru, care propun „declararea zilei de 10 mai ca Ziua Independenței Naționale a României, zi de sărbătoare națională”.

Dacă proiectul va fi adoptat, numărul zilelor libere legale din România ar crește la 18 pe an. În prezent, potrivit Codului Muncii, românii beneficiază de 17 zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează.

- Publicitate -

Zilele libere legale din România

1 și 2 ianuarie

6 ianuarie – Botezul Domnului (Boboteaza)

7 ianuarie – Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române

Vinerea Mare (ultima zi de vineri înaintea Paștelui)

prima și a doua zi de Paști

1 mai – Ziua Muncii

1 iunie – Ziua Copilului

prima și a doua zi de Rusalii

15 august – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României

1 decembrie – Ziua Națională a României

prima și a doua zi de Crăciun

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să fie aprobat de Parlament, respectiv de Senat și Camera Deputaților, și promulgat ulterior.