De ce sunt limitate internările în spitale în 2026 și ce spune Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a explicat de ce, în această perioadă, unele spitale internează mai puțini pacienți și a transmis că situația este una temporară. Instituția a anunțat, sâmbătă, 18 aprilie, că această problemă este cauzată în principal de adoptarea cu întârziere a bugetului pentru anul 2026, dar și de introducerea unor limite lunare de cheltuieli prin legea bugetului.

Potrivit CNAS, aceste plafoane lunare nu sunt potrivite pentru sistemul de sănătate, deoarece nevoia de servicii medicale nu poate fi planificată strict administrativ. Reprezentanții instituției subliniază că pacienții nu se îmbolnăvesc după un calendar, iar amânarea tratamentelor poate pune în pericol sănătatea acestora.

CNAS precizează că nu este vorba despre o lipsă de bani. Bugetul pentru 2026 este considerat „relativ adecvat”, iar spitalele beneficiază de cea mai mare alocare, de aproximativ 34 de miliarde de lei.

Problema principală rămâne însă modul în care sunt folosite fondurile. În acest context, instituția propune schimbarea sistemului de finanțare, astfel încât spitalele să fie plătite în funcție de serviciile medicale oferite efectiv pacienților.

Cu alte cuvinte, banii ar urma să fie direcționați către activitatea reală, nu doar pentru acoperirea unor costuri fixe.

„Rolul CNAS este de a deconta servicii medicale, nu de a susține direct structuri de cost fixe, precum salariile, în absența activității medicale corespunzătoare.

De asemenea, CNAS semnalează necesitatea creșterii eficienței utilizării fondurilor publice și a reducerii risipei, în special în domeniul achizițiilor publice. Analizele preliminare indică diferențe semnificative între spitale comparabile (ca profil și complexitate), în ceea ce privește:

indicatorii de activitate

performanța financiară

costurile aferente serviciilor medicale

Mai mult, CNAS dezavuează anumite practici semnalate recent în spațiul public, precum impunerea de către unii manageri de spitale publice a unor „norme minime sau maxime” de internări pentru medici.

Aceste practici sunt în atenția corpului de control al CNAS, iar CNAS colaborează în acest sens cu alte instituții ale statului”, au transmis, pe pagina de Facebook, reprezentanții CNAS.