Oana Gheorghiu, critici dure cu privire la situația Petrotrans: „Compania a fost ținută 19 ani în faliment”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a făcut, duminică, o radiografie a modului în care statul român își administrează propriile companii, folosind cazul Petrotrans SA drept exemplu de eșec administrativ prelungit și lipsă de decizie. „Nu, nu e ficțiune. E România de astăzi”, a subliniat Gheorghiu.

Gheorghiu descrie situația drept una în care compania a fost „ferită de piață, ferită de transparență, ferită de orice control extern”. Potrivit vicepremierului, Petrotrans nu a fost niciodată listată la bursă și a rămas permanent în proprietatea statului, fără mecanisme reale de verificare.

O conductă care nu mai există pentru care statul plătește 30.000 euro

În acest context, vicepremierul invocă o situație pe care o califică drept simbolică: „Există o conductă sub pământul României care nu mai transportă nimic de aproape 20 de ani. Și totuși, statul român plătește anual 27.960 de euro pentru terenul de sub ea”. Potrivit acesteia, plata continuă nu pentru că infrastructura ar mai avea vreo utilitate, ci pentru că „nimeni nu a semnat o hârtie ca să o radieze definitiv din inventarul domeniului public”. „Nu, nu e ficțiune. E România de astăzi”, a subliniat Gheorghiu.

Vicepremierul arată că, în spatele acestui exemplu, se află o degradare sistemică. Potrivit acesteia, Petrotrans SA administra o rețea de aproximativ 1.800 de kilometri de conducte magistrale pentru transportul produselor petroliere, infrastructură construită în decenii și considerată strategică. În timp, rețeaua a fost abandonată, iar furturile s-au extins, devenind, potrivit vicepremierului, o activitate organizată, în condițiile în care „statul, prin forțele sale de ordine, ajută la jefuirea unei companii a statului”.

Gheorghiu: În fapt, ea nu mai există din 2005

Gheorghiu susține că momentul decisiv a fost anul 2005, când compania a fost desemnată operator licențiat, dar fără a primi concesiunea necesară pentru a funcționa. Potrivit vicepremierului, Petrotrans SA și-a încetat activitatea nu din motive economice, ci „din cauza unei decizii administrative care nu a mai venit niciodată”. Ulterior, în 2007, societatea a intrat în faliment, declanșând o procedură care durează până în prezent.

„În fapt, ea nu mai există din 2005. În acte, ea încă există în 2026”, afirmă vicepremierul, care consideră că situația reflectă un tipar de inacțiune administrativă. Potrivit acesteia, „la fiecare moment relevant din această poveste, lipsa de decizie a costat mai mult decât ar fi costat chiar și cea mai proastă decizie posibilă”.

De 19 ani în faliment

După 19 ani de faliment, rezultatele sunt, potrivit vicepremierului, inexistente pentru creditori, în condițiile în care creanțele nerecuperate se ridică la sute de milioane de lei. Gheorghiu atrage atenția că procedura a fost prelungită inclusiv prin blocaje instituționale, menționând că, în 2019, o instituție a statului a împiedicat închiderea falimentului pentru o creanță minoră.

În prezent, compania există în continuare din punct de vedere juridic, deși nu mai funcționează de aproape două decenii. Potrivit vicepremierului, Petrotrans SA este și una dintre cele 22 de companii de stat propuse încă de anul trecut pentru reformă, însă cazul său ilustrează efectele lipsei de decizie la nivel administrativ.

„Iar ei vin astăzi și încearcă să ne fraierească cu sloganul «nu ne vindem țara»”, a conchis vicepremierul Oana Gheorghiu.

Potrivit site-ului Ministerului Energiei, Petrotrans SA, înființată în 2001, a avut ca obiect transportul produselor petroliere prin conducte și cale ferată, însă a intrat în faliment în 2007, iar în 2019 lichidatorul a cerut închiderea procedurii și radierea societății.