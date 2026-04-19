MAI, avertisment despre un fake viral legat de monitorizarea drumurilor din România

Ministerul Afacerilor Interne a transmis, duminică, 19 aprilie 2026, că un mesaj fals și alarmist despre „monitorizarea integrală” a drumurilor naționale și a principalelor artere din București circulă pe WhatsApp și pe rețelele de socializare.

Instituția avertizează că informația este complet neadevărată și face apel la populație să nu distribuie acest tip de conținut. „Vă informăm oficial: acest mesaj este fals!”, au transmis reprezentanții MAI.

Potrivit ministerului, mesajul combină date inventate cu fragmente reale pentru a părea credibil, având ca scop inducerea panicii și subminarea încrederii în instituțiile statului. De asemenea, autoritățile subliniază că informațiile oficiale privind monitorizarea traficului sunt comunicate exclusiv prin canalele oficiale ale MAI și ale Poliției Române.

Autoritățile recomandă verificarea surselor înainte de distribuirea unor astfel de mesaje și evitarea propagării conținutului fals în mediul online.