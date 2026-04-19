Actele necesare pentru școala de șoferi și examenul auto în 2026

Tot mai mulți tineri care împlinesc 18 ani își doresc să obțină permisul de conducere, însă primul pas, înscrierea la școala de șoferi, vine la pachet cu o serie de documente obligatorii. În plus, pentru susținerea examenului auto este nevoie de un dosar complet, care trebuie depus la poliție.

Procesul este împărțit în două etape distincte: înscrierea la școala de șoferi și susținerea examenului, fiecare cu propriile cerințe.

Ce acte sunt necesare pentru înscrierea la școala de șoferi

Pentru a te înscrie la o școală de șoferi autorizată, trebuie să pregătești un dosar care include mai multe documente esențiale, fără de care nu poți începe cursurile.

Printre acestea se numără:

cartea de identitate, în original și copie;

cazierul judiciar, care trebuie să conțină mențiunea „examen auto”;

adeverință de la medicul de familie, din care să reiasă că ești apt pentru școala de șoferi;

avizul psihologic, obținut în urma unui test la un cabinet autorizat;

fișa medicală pentru permis auto, eliberată de o unitate medicală acreditată.

Aceste documente sunt obligatorii pentru categoria B și, în general, pentru majoritatea categoriilor de permis, cu mici diferențe în funcție de tipul acestora.

Actele necesare pentru susținerea examenului auto

După finalizarea orelor de teorie și practică, următorul pas este depunerea dosarului la serviciul de permise pentru programarea la examen.

Dosarul trebuie să conțină:

fișa de școlarizare, eliberată de școala de șoferi și semnată de instructor și conducerea unității;

cererea de examinare;

cazierul judiciar (același depus la înscriere);

dovada plății taxei pentru permis, în valoare de 89 de lei;

cartea de identitate, în original și copie;

permisul de conducere, dacă solicitantul obține o categorie nouă.

Taxa pentru permis poate fi achitată atât fizic, la ghișeele instituțiilor bancare sau la Trezorerie, cât și online, inclusiv prin platforma ghișeul.ro.

De la ce vârstă te poți înscrie la școala de șoferi

Legea stabilește clar și vârsta minimă pentru înscriere. Astfel, pentru categoria B, cursurile pot fi începute de la 17 ani și 9 luni, însă examenul poate fi susținut doar după împlinirea vârstei de 18 ani.

Există și excepții: pentru anumite categorii, precum AM, A1 sau B1, vârsta minimă pentru obținerea permisului este de 16 ani.

Unde se susține examenul auto

O modificare legislativă importantă permite susținerea probei teoretice oriunde în țară, nu doar în localitatea de domiciliu, ceea ce reduce timpii de așteptare pentru candidați.

În schimb, proba practică rămâne organizată în continuare în localitatea de domiciliu sau de reședință.